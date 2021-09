Oberländer Sportvereine - Zertifikatspflicht: Es steht und fällt mit den Helfern

Das gilt für die Indoor-Sportanlässe Infos einblenden

Die Zertifikatspflicht greift vor allem in den Meisterschaftsbetrieb der Vereine ein, nicht aber in die Trainings. Denn Trainings in Innenräumen sind in beständigen Gruppen von höchstens 30 Personen und in abgetrennten Räumlichkeiten, unter Einhaltung der bisherigen Hygienemassnahmen, ohne Einschränkungen möglich, schreibt Swiss Olympic im Frage-Antwort-Dokument «Nationale Vorgaben Sportbetrieb».

Bei Veranstaltungen in Innenräumen hingegen gilt für Personen ab 16 Jahren eine Zertifikatspflicht. Zwischen Breitensport und Spitzensport wird nicht unterschieden. Weiter schreibt Swiss Olympic, dass ein Schutzkonzept für Sportvereine weiterhin nötig sei, wenn Trainings oder Wettkämpfe durchgeführt würden. Für grössere Anlässe – ab 1000 Personen – müssen die Veranstaltungen zusätzlich die Bewilligung des entsprechenden Kantons einholen.

«Nur Angestellte mit einem Arbeitsverhältnis mit der durchführenden Organisation sind von dieser Pflicht befreit, müssen in diesem Fall aber eine Gesichtsmaske tragen.» Dies gilt beispielsweise für Mitarbeiter im Restaurant bei einer Sportstätte, aber nicht für die Trainer am Spielfeldrand, wie Swiss Olympic auf Anfrage bestätigt. «Coaches müssen ein Zertifikat vorweisen, wenn es sich nicht um den Trainingsbetrieb in den 30er-Gruppen handelt.»

Auch gelte bei den Helfern die Zertifikatspflicht. Dies auch, wenn sich die Person – beispielsweise wegen einer Allergie – nicht impfen lassen kann. Auch hier sei ein Test, um das Covid-Zertifikat zu erhalten aktuell Pflicht. Eine Ausnahme – wie bei der Maskendispens – ist nicht möglich. (pd/ngg)