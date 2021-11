Zertifikatspflicht in der Musik – Zerreissprobe für Chöre Wie schwierig die Corona-Vorschriften das Gesangswesen machen, zeigt sich am Beispiel des Gospelchors Trubschachen. Er ist arg geschrumpft. Susanne Graf

Dieses Jahr werden die Reihen des Gospelchors Trubschachen nicht so dicht besetzt sein wie 2018. Foto: PD

Singen ist wieder erlaubt. Trotz Corona. Aber nur, wenn alle Schutzmassnahmen eingehalten werden können, und nur Gruppen mit weniger als 30 Personen dürfen gemeinsam Lieder einstudieren. Der Gospelchor Trubschachen war in normalen Zeiten allerdings fast viermal so gross. Jetzt übt ein Grüppchen von weniger als 30 Sängerinnen und Sängern jeweils am Donnerstagabend. Sie proben für sechs Auftritte, die zwischen dem 4. und 15. Dezember in fünf verschiedenen Kirchen zwischen Lauperswil und Escholzmatt stattfinden werden.