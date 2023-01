Standorte im Emmental und Oberaargau – Zentralschweizer Energieunternehmen kauft Rebmann Elektro CKW kauft die Rebmann Elektro AG und will ein neues Kompetenzzentrum aufbauen. Die Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

CKW mit Thomas Gisler, Bereichsleiter Elektro (links) kauft die Firma von Hauptaktionär Lorenz Rebmann (Mitte). Sein Geschäftspartner Thomas Eggimann (rechts) wird neuer Geschäftsführer. Foto: PD

Das Zentralschweizer Energieunternehmen CKW übernimmt die Berner Rebmann Elektro AG. Die Firma mit 50 Mitarbeitenden betreibt Standorte in in Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langenthal und Huttwil. Diese bleiben erhalten, werden aber umbenannt.

Das Unternehmen habe sich über die letzten gut 50 Jahre in der Region einen hervorragenden Namen für die Beratung, Planung und Installation von sämtlichen Elektrodienstleistungen inklusive Solar und E-Mobilität gemacht, begründet die CKW die Akquisition in einer Mitteilung vom Freitag. Man stärke damit die Präsenz im Kanton Bern.

Sämtliche Mitarbeitenden werden weiter beschäftigt, die bisherigen Dienstleistungen weiterhin angeboten. Zusätzlich will CKW an einem der Standorte ein Kompetenzzentrum für Solar, Wärme und E-Mobilität aufbauen, um im Emmental, Oberaargau und in Bern Ost den Ausbau von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Die vier Standorte werden innerhalb von ein bis zwei Jahren in CKW umbenannt.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hiess es bei der CKW auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Grund für den Verkauf sei, dass der Hauptaktionär sich beruflich neu orientieren wolle.

CKW gehört heute mit über 150 Solarspezialistinnen und Spezialisten nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern in der Schweiz und installiert über 600 Anlagen pro Jahr. Weitere Firmenübernahmen in dem Bereich seien nicht ausgeschlossen, da man eine Wachstumsstrategie verfolge, sagte ein Sprecher. Im Solarbereich sei es wegen fehlender Fachkräfte nicht einfach, aus eigener Kraft zu wachsen. Ausserhalb der Zentralschweiz unterhält CKW in Egerkingen, Winterthur, Basel und Niederlenz Standorte für Solar.

SDA/ske

