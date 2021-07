Östliches Oberland – Zentralbahn fährt wieder und Pässe sind offen Am Freitagmorgen war die Bahnstrecke Meiringen-Interlaken kurzzeitig gesperrt. Die Interregiozüge wurden durch Busse ersetzt. Die Pässe Grimsel und Susten sind wieder offen. Hans Urfer

Blick am Freitagmorgen, 9. Juli kurz vor 8 Uhr auf den Aareabschnitt Meiringen-Brienz. Der Fluss zieht sich langsam wieder zurück. Das Bahntrassee ist frei. Hans Urfer

Am Freitagmorgen war die Bahnstecke Meiringen-Interlaken in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt. «Bereits am Donnerstagabend so circa um 22 Uhr hatten wir Wasser der Aare auf dem Bahntrassee», sagte Thomas Keiser, Leiter Unternehmenskommunikation der Zentralbahn AG auf Anfrage. So wurden bis am Freitagmorgen die Kurse der Interregiozüge durch den Busbetrieb ersetzt.

Nach einem Augenschein vor Ort sei die Sperrung am Freitagmorgen aufgehoben worden, da sich die Betriebslage normalisiert hatte. «So verkehren die Züge seit circa 8 Uhr wieder nach Fahrplan», ergänzte Keiser.