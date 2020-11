Übernahme definitiv – Zentralbahn betreibt ab 2021 die MIB Die Kraftwerke Oberhasli AG verkauft die Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) an die Zentralbahn (ZB). Fünf Mitarbeiter wechseln zur ZB.

Die Meiringen-Innertkirchen-Bahn wechselt definitiv ihre Besitzerin. Foto: Bruno Petroni

Bereits Anfang September zeichnete sich ein Besitzerwechsel bei der Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) ab: Die jetzige Besitzerin, die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), sowie die Zentralbahn (zb) teilten gemeinsam mit, dass sie – nach intensiven Kontakten – eine Absichtserklärung unterschrieben haben (wir berichteten). Nun kam am Montag der definitive Bescheid.

«Nach intensiven Übergabeverhandlungen hat sich die heutige Betreiberin, die KWO, entschieden, die MIB per 1. Januar 2021 an die Zentralbahn zu verkaufen», schreibt die ZB in einer Mitteilung. Die ZB wird ab 1. Januar die integrale Verantwortung für den Betrieb der MIB übernehmen. Es wechseln fünf Mitarbeitende der KWO zu ähnlichen Konditionen zur Zentralbahn. Weitere vier Mitarbeitende werden von der KWO für Einsätze auf der Linie ausgeliehen.