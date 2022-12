Kopf der Woche – Zentral, und doch nicht im Mittelpunkt Kein Fussballmatch ohne Schiedsrichter: Einer von ihnen ist der Thuner Alain Bieri. Nun hat er seine Schiedsrichterpfeife aber an den Nagel gehängt. Roger Probst

Der letzte Abpfiff nach einer langen Schiedsrichterkarriere: Alain Bieri beendet das Spiel Thun gegen Vaduz. Foto: Patric Spahni

Alain Bieri ist der dienstälteste Schiedsrichter in der Schweiz. Begonnen hatte er seine Karriere im Jahr 1995. Seit 2006 stand er im Schiedsrichterkader der Swiss Football League. Er bestritt über 230 Einsätze in der Super League, rund 125 in der Challenge League und in diversen Funktionen weit über 100 Einsätze im Ausland. Letzten Samstag endete nun seine lange Karriere mit dem Challenge-League-Spiel Thun - Vaduz in der Stockhorn-Arena.