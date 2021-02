Landi baut in Huttwil aus – Zentral und alles auf einem Boden Die Landi Region Huttwil AG plant neben ihrem markanten Silo ein neues Agro-Center. Es soll die alten Standorte in Dürrenroth und Kleindietwil ersetzen. Jürg Rettenmund

Haben Pläne auf dem Platz beim Silo: Roland Ryser (links) und Urs Bieri, Präsident und Geschäftsführer der Landi Region Huttwil. Foto: Christian Pfander

Mächtig erhebt sich das Silo der Landi Region Huttwil AG über dem Abstellplatz daneben. Im Jahr 2008 kaufte die Fenaco das ehemalige Getreidelager des Bundes. «Das war für uns ein Glücksfall», sagt Geschäftsführer Urs Bieri. Das ermöglichte es der Landi, den Betrieb der Getreideannahme den damaligen Anforderungen anzupassen. «Dank dem ist der Anteil des Agrargeschäfts in unserer Landi immer noch gross», ergänzt Roland Ryser, der Präsident.

Nun plant die Landi einen weiteren Schritt in diese Richtung: Am 12. Januar sagte ihre Aktionärsversammlung mit 165 zu 36 Stimmen Ja zum Bau eines neuen Agro-Center auf der Parzelle neben dem Silo. Wobei Versammlung eigentlich das falsche Wort ist. Denn die Abstimmung wurde Corona-konform schriftlich durchgeführt. Seit gut drei Jahren arbeitet der Verwaltungsrat an diesem Projekt. An einer Klausur im November 2017 habe dieser den Grundstein für diese Strategie gelegt, sagt Roland Ryser.