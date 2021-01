Zweimal brach die Grafikerin Martina Gees aus dem Büroalltag aus. Lange Zeit bereiste sie mit dem Velo Nord-, Mittel- und Südamerika. In der Schweiz sucht die Bloggerin aus Chur (Colorfish.ch) auch im Winter Stille und Einsamkeit beim Campieren in den Bergen.

Ich war etwas naiv losgezogen, mit tief ausgeschnittenen Trekkingschuhen, weil vom Tal aus gesehen an den Hängen kein Schnee lag. Bald aber stapfte ich knietief durchs Weiss. Die Schneeschuhe fehlten mir auch am Lagerplatz. Vor dem Zelten muss man den lockeren Schnee erst einmal feststampfen. Mit meinen klatschnassen Trekkingschuhen dauerte das ewig. Zum Glück hatte ich zwei Plastiksäcke dabei, die ich über meine trockenen Ersatzsocken ziehen konnte. Aber trotz der Anfängerfehler hat mir das winterliche Campieren extrem gut gefallen.

Wo ist Biwakieren überhaupt erlaubt?

Es ist etwas schwammig und oft unterschiedlich geregelt in Gemeinden und Kantonen. Oberhalb der Baumgrenze darf man biwakieren, aber das ist im Winter wegen der Höhenlage nicht optimal. Im Sommer zelte ich aber immer jenseits der Baumgrenze, und falls mir jemand begegnet, frage ich um Erlaubnis. Wenn man draussen in der Natur zelten will, sollte man sich respektvoll und anständig benehmen! Egal zu welcher Jahreszeit nehme ich meinen Abfall wieder mit, auch das Toilettenpapier. Ausser dem Zeltabdruck im Schnee will ich keine Spuren hinterlassen.