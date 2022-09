Wahlen Thun: Stadtpräsidium – Zellweger verzichtet auf Stapi-Kandidatur Der parteilose Matthias Zellweger stellt sich nicht als Kandidat fürs Stadtpräsidium zur Verfügung. Damit dürfte es beim Duell Lanz vs. de Meuron bleiben. Gabriel Berger UPDATE FOLGT

Matthias Zellweger kandidiert im Thuner Wahlherbst 2022 zwar für den Gemeinderat, nicht aber fürs Stadtpräsidium. Foto: Patric Spahni

Vor vier Jahren erreichte er mit 4764 für ihn abgegebenen Wahlzetteln (37,3 Prozent) im Duell ums Stadtpräsidium gegen Raphael Lanz einen Achtungserfolg. Dieses Jahr hingegen verzichtet Matthias Zellweger auf eine neuerliche Kandidatur. Dies geht aus der nächsten «GwärbPoscht», der Zeitschrift des Gewerbevereins Thuner KMU, hervor, die am Mittwoch veröffentlicht worden ist. «Matthias Zellweger (parteilos) greift dieses Mal im Kampf ums Stadtpräsidium nicht ein!», heisst es dort.

Damit dürfte es bei der Ausmarchung um den Spitzenposten in der Thuner Regierung am 27. November beim Duell zwischen Amtsinhaber Raphael Lanz (SVP) und Finanzvorsteherin Andrea de Meuron (Grüne) bleiben. De Meuron hatte ihre Kandidatur Mitte August bekanntgegeben. Die Eingabefrist für allfällige weitere Kandidaturen endet am 12. September.

Matthias Zellweger kandidiert diesen Herbst für einen Sitz im fünfköpfigen Gemeinderat, wie er im Mai bekannt gegeben hat. Der 55-Jährige, der beruflich als Förderer und Unterstützer von Firmen und Personen auftritt, tut dies auf der Liste Parteilos, auf der auch der frühere Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi aufgeführt ist.

Gabriel Berger ist Redaktor und zuständig für das Ressort Stadt Thun. Er arbeitet seit dem Jahr 2010 für den Lokalteil dieser Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.