Cupfinal St. Gallen – Luzern – Zeitweise furioses Luzern krönt sich zum Cupsieger Starke Leistung gegen St. Gallen: Die Innerschweizer gewinnen den unterhaltsamen Final 3:1. Es ist der erste Titel seit 29 Jahren. Dominic Wuillemin

Grosser Jubel: Luzern gewinnt den Cupfinal 2021. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es sind Minuten, die zeigen, welches Potenzial im FC Luzern steckt. Aber auch, warum die Zentralschweizer trotz Aufschwung in den letzten Monaten immer mal wieder zurückgeworfen werden. Sie machen sich das Leben mit Aussetzer selbst schwer.

Sie führen im Cupfinal in Bern gegen St. Gallen 2:0. Ihre Treffer durch Ibrahima Ndiaye und Jordy Wehrmann sind schön herausgespielt. Und sie hinterlassen beim Gegner Spuren, die Ostschweizer wirken angezählt.

Und dann läuft die 42. Minute: Luzern hat einen Freistoss zugesprochen erhalten. Doch statt so kurz vor der Pause auf Sicherheit bedacht zu sein, lässt sich Wehrmann zu einem riskanten Rückpass hinreissen, der zum Fehlzuspiel wird. Der St Galler Gegenzug ist lanciert, Luzern-Goalie Müller kann den Schuss von Youan nicht klären, Junior Adamu staubt ab. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff hat Luzern seinen Gegner zurück ins Spiel gebracht. Pascal Schürpf sagt: «Wir gaben St. Gallen mit dieser unnötigen Aktion wieder Hoffnung.»

Luzern muss sich gedulden – und belohnt sich

Es hätte eine Schlüsselszene sein können, in diesem unterhaltsamen Final, der für beide Clubs einen Höhepunkt in der Vereinshistorie darstellt. Doch dafür wäre eine Leistungssteigerung St. Gallens nötig gewesen. Luzern ist in der zweiten Halbzeit tonangebend und das deutlich gefährliche Team.

Aber die Zentralschweizer müssen sich gedulden, bis sie der starke Schürpf nach Vorlage von Dejan Sorgic für ihre Darbietung in der 70. Minute mit dem 3:1 belohnt. Der Flügel bejubelt das Tor auf der Tribüne mit Ersatztorhüter David Zibung, der nach 18 Jahren im Team die Karriere beendet.

Zibung erlebte drei Finalniederlagen mit, nun kann er mit einem Höhepunkt abtreten. Luzern gerät gegen platt wirkende St. Galler nicht mehr in Gefahr und gewinnt erstmals seit 1992 wieder einen Titel. Es ist ein starkes Zeichen des Aufschwungs.

