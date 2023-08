Neuer CEO des Flughafens Zürich – Zeitweilig war er der Chef des langsamsten Flughafens in Europa Im Mai übernahm Lukas Brosi die Führung des Flughafens Zürich. Und sah sich kurz darauf mit einer Spendenaffäre, Personalknappheit und wütenden Passagieren konfrontiert. Manuel Navarro

Lukas Brosi ist seit Mai neuer CEO der Flughafen Zürich AG. Nach vielen negativen Schlagzeilen hat sich der Sommer für das Unternehmen positiv entwickelt. Foto: Raisa Durandi

14 Jahre lang arbeitete Lukas Brosi für die Flughafen Zürich AG, bevor er in diesem Frühling zum neuen CEO ernannt wurde. Erfahrung am Tor zur Welt hat der 44-Jährige also. Doch das hat ihn kurz nach seinem Amtsantritt nicht vor Turbulenzen bewahrt. «Nein, ich hatte mir den Start anders vorgestellt», bestätigt er diese Woche vor den Medien. Nach seinen ersten 100 Tagen im Amt kann er nun aber dennoch ein positives Fazit ziehen: Die Warteschlangen sind nicht mehr so gerappelt voll wie im Frühling, die Kantonspolizei hat Personal aufgestockt, und die Passagierzahlen klettern wieder auf Vor-Corona-Niveau.