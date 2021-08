Drei Züge – ein Billett – Zeitreise am Brünig Am 5. September bietet sich am Brünig die Gelegenheit, mit einem Billett drei verschiedene Züge zu fahren.

G-3/4-Adhäsionslokomotive der ehemaligen Brünigbahn. Foto: PD

Erstmals seit Bestehen der beiden Vereine fahren die Ballenberg-Dampfbahn und die zb Historic (Zentralbahn) gemeinsam für Gäste. Am 5. September werden drei historische Eisenbahnkompositionen aus verschiedenen Epochen eingesetzt. Die Ballenberg-Dampfbahn lässt die Fahrgäste eine Bahnfahrt im Stil der Gründerzeit erleben. Mit den klassischen SBB-Mitteleinstiegwagen und der legendären Brünig-Zahnrad-Berglokomotive Muni reisen Sie durch die 30er- in die 50er-Jahre.

Die nächste Epoche der 60er-Jahre werden im Pendelzug der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn in Erinnerung gerufen. Nach langer Abstinenz bedingt durch Covid-19 biete die Zeitreise am Brünig die Gelegenheit, «endlich wieder etwas zu unternehmen», heisst es in einer Mitteilung der zb Historic. «Dank des ausgeklügelten Fahrplans lassen sich durch Umsteigen drei Bahnepochen direkt miteinander verbinden. Die Reise von Giswil bis Brienz lässt die Herzen höher schlagen und die Fahrgäste in Erinnerungen schwelgen.»

Billette online oder im Zug

Die beteiligten Vereine bieten auf ihren Websites die Informationen zur Zeitreise am Brünig an. Unter www.ballenberg-dampfbahn.ch buchen Gäste mit Start im Dampfzug. Die Fahrgäste mit Reisebeginn auf einem elektrischen Zug buchen die Billette unter www.zbhistoric.ch. Es gibt keine Platzreservationen. Die Billette sind jeweils auf allen historischen Zügen gültig. Die Platzzahl ist begrenzt. Kinder bis 16 Jahre fahren mit ihren Eltern gratis. Billette können auch direkt in den Zügen gelöst werden.

SBB-Berglokomotive HGe 4/4 1992. Foto: PD

An der Umsteigestation auf dem Brünigpass bietet sich die Gelegenheit, «den legendären Flohmarkt» zu besuchen. Natürlich habe auch das Brockenhaus von «Grümpel Sepp» am Sonntag offen. Die eingesetzten Fahrzeuge der Zeitreise sind genauso vielseitig wie der Flohmarkt. Der Dampfzug ist mit einer G-¾-Adhäsionslokomotive der ehemaligen Brünigbahn bespannt. Die Lok 208 hat Jahrgang 1912. «Diese Lokomotiven bildeten das Rückgrat der noch jungen SBB auf der Brüniglinie bis zu derer Elektrifizierung», heisst es in der Mitteilung.

Etwas jünger mit Jahrgang 1952, aber nicht weniger imposant sei die SBB-Berglokomotive HGe 4/4 1992. Diese Maschine werde wegen ihrer grossen Stärke von nahezu 2000 PS im Volksmund Muni genannt. Der Verein zb Historic hat diese Lok nach der Ausrangierung bei der Brünigbahn 1996 übernommen und wieder betriebsfähig aufgearbeitet.

Triebwagen BDeh 4/4 5 der ehemaligen Luzern-Stans-Engelberg-Bahn. Foto: PD

Das Trio wird mit dem für seine Zeit hochmodernen Triebwagen BDeh 4/4 5 der ehemaligen Luzern-Stans-Engelberg-Bahn ergänzt. Die Komposition mit Baujahr 1964 wurde durch den Verein zb Historic in Zusammenarbeit mit dem Verein Engelbergbahn aufgearbeitet. Alle Züge laufen mit epochengerechtem Wagenmaterial.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.