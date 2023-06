Kanton stellt in Interlaken aus – Zeitgeist und Blick in die Unendlichkeit Mit «Werte im Wandel» gibt das Kunsthaus Interlaken einen seltenen Einblick in die Kunstsammlung des Kantons Bern und ihre enorme Vielfalt. Sibylle Hunziker

Christine Häsler diskutierte im Kunsthaus Interlaken mit Kurator Harald Kraemer (Mitte) und Ortshistoriker Peter Bernet (rechts) über den «Unteren Grindelwaldgletscher» von Ernst Nobs. Foto: Sibylle Hunziker

Schon im 19. Jahrhundert kaufte der Kanton Bern Kunstwerke. «Ein wichtiges Motiv war von Anfang an die Unterstützung der Kunstschaffenden – in den 1920er-Jahren wurden im Tausch gegen Kunstwerke auch Lebensmittelgutscheine als ‹Winterhilfe› an notleidende Künstler abgegeben», erzählt der Kunsthistoriker Harald Kraemer, der die Ausstellung «Werte im Wandel» im Kunsthaus Interlaken kuratiert hat. «Denn Kunst gehörte schon immer zur Allgemeinbildung und damit zum Fundament der modernen Demokratie.»