Sweet Home: 10 neue Töne – Zeit für Farbe im Haus Mit dem Frühlingsanfang erwachen die Farben. Wagen Sie auch zu Hause mehr Farben – sie frischen auf, machen glücklich und bringen Stil. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Lassen Sie die Sonne einziehen – für immer

Ein Wohnzimmer in starkem Sonnengelb gestrichen. Foto über: The Modern House

Gelb schafft es, dass sich ein Raum so anfühlt, als wäre immer schönes Wetter. Denn Gelb ist die wärmste Farbe, sie wirkt aufheiternd und verleiht Räumen Wohnlichkeit und Licht. Besonders gut geeignet ist Gelb für Wohn- und Essräume, denn da wünscht man sich Offenheit und Freundlichkeit. Diese Räume teilt man mit anderen Menschen und ist darin gesellig. Warme, helle Sonnentöne unterstützen dies. Natürlich hat auch Gelb eine breite Palette: Es kann zart und hell sein, zuweilen gar kühl. Je höher sein Rotanteil ist, umso wärmer wird es; je mehr Blauanteil es hat, umso grünlicher der Ton. Dieser warme, tiefe und leuchtende Sonnengelbton ist kühn und heitert auf. Natürlich wirken auch farbige Wände eleganter und persönlicher, wenn sie nicht ganz leer bleiben.

2 — Sehen Sie Rot – es regt an

Rot als starkes Statement im Raum. Foto und Wohnaccessoires von H&M Home

Rot ist, wie das kräftige Gelb, beliebt bei Menschen, die Mode lieben. Beide Farben sind zum Beispiel wunderschön, klar und stark im Haus der ehemaligen Modechefin der englischen Vogue, Lucinda Chambers, zu sehen. Auch Diana Vreeland (1903-1989), die grösste und berühmteste Moderedakteurin, hatte eine grosse Vorliebe für knalliges Rot im Raum. Sie sagte einmal: «Ich kann mir nicht vorstellen, mich mit Rot zu langweilen – es wäre, als würde man sich mit der Person langweilen, die man liebt.» Sie liess sich ihr Apartment ganz in Rot einrichten und blieb bis heute eine Stilikone, die immer noch viele Kreativschaffende beeinflusst. Rot regt auf jeden Fall an, fällt auf und ist chic. Im Wohnbereich sollte man es zurückhaltend und in Verbindung mit anderen Farben einsetzen. Rot ist auch keine ideale Farbe fürs Schlafzimmer, denn dort braucht man Ruhe.

3 — Flirten Sie mit Yves Klein – das tun gerade alle

Starkes Blau zieht wieder ein. Möbel, Wohnaccessoires und Foto: Broste Copenhagen

Jede Zeit hat ihre Farben, Trends und Vorlieben. Blau, besonders starke, leuchtende Töne wie Kobaltblau und Ultramarin, taucht dann auf, wenn eine Ära durch Macht, Unruhe und Wandlung geprägt ist. Es ist auch die Farbe der Könige und der Religion, denn sie drückt Unendlichkeit aus und wird mit dem Himmlischen, Überirdischen verbunden. Tiefe Blautöne wurden bereits in der Antike eingesetzt. Die Ägypter nutzten Lapislazuli für Schmuck und Keramik. Erst in der Renaissance wurde der Edelstein für das Pigment Ultramarin entdeckt. Blau blieb teuer und wertvoll und eine Farbe mit hohem Prestige. Momentan ist es wieder da und zieht auch in die Wohnungen ein – wie Sie in diesem Beitrag sehen können.

4 — Wagen Sie Pop – das bringt gute Laune

Poppig farbige Einrichtungsstile heitern auf. Möbel und Foto: HK Living

Was ebenfalls im Trend ist, ist Pop Art und die damit einhergehenden poppigen, leuchtenden Farben. Dieser Trend hat eine Art Hofnarr-Wirkung und hilft, dass der Alltag auch in schwierigen Zeiten fröhlich und lustig bleibt. Pop zeigt sich in der Mode, aber auch im Interiorbereich. Und dies nicht nur farbig und bunt, sondern auch mit ungewöhnlichen, oft runden Formen. Dieses Möbel in Barbie-Pink von HK Living ist ein gutes Beispiel dafür. Natürlich wird es zu seiner Komplementärfarbe, einem grellen Grasgrün, kombiniert. Komplementärfarben sind diejenigen Farben, die sich im Farbkreis jeweils direkt gegenüber stehen.

5 — Sorgen Sie für das Innenleben – es lohnt sich

Farbe belebt Möbel und Nischen auf charmante Weise. Foto über: This Ivy House

Farben können zu Hause überall und auf vielfältige Art auftauchen. Mit Textilien schafft man schnell und flexibel ein bunteres Zuhause, mit Accessoires setzt man Farbakzente und mit farbigen Wänden und Möbel starke Statements. Farbe tut aber auch da gut, wo man sie nicht erwartet, im Innenleben von Möbeln. Wenn Sie die Innenseiten von Schränken, Vitrinen oder Schubladen farbig streichen, überraschen Sie sich damit selbst und zaubern mehr Liebe und Stil in den Wohnalltag.

6 — Wieso nicht ein besänftigendes Rosa?

Rosa und Rot als unkonventionelle Wohnfarben. Foto über: The Socialte Family , Valerio Geraci

Es scheint noch nicht so lange her, dass Rosa einen schlechten Ruf hatte und mit einer besonders unemanzipierten Art von Weiblichkeit assoziiert wurde. Dem ist nun nicht mehr so. Einen rosafarbenen Anzug zu tragen, ist spätestens seit Bond-Darsteller Daniel Craig eine pinkfarbene Smokingjacke auf dem roten Teppich trug, ein Symbol der neuen Männlichkeit geworden – und damit salonfähig. Die Frage, ob es wirklich immer Männer braucht, um Klischees zu kreieren und zu brechen, bleibt dabei natürlich offen. Auf jeden Fall besänftigt die Farbe Rosa den Innenbereich und gibt ihm eine ganz besondere Eleganz. Entdecken Sie mit The Socialte Family noch mehr Farbideen und starke Stücke.

7 — Entführen Sie sich ins Grüne – es bringt Ruhe

Grasgrün als Wandfarbe in einem Schlafzimmer. Foto über: Historiska Hem

Grün ist die Farbe der Natur und ein Symbol für Wachstum und Erneuerung. So wird Grün auch assoziiert mit Hoffnung, Leben, Ruhe und Harmonie. Grün, in seinen unendlich vielen Schattierungen, ist eine gute Farbe für Schlafräume, aber auch für Entrées, Badezimmer und Kinderzimmer. Denn Grün ist sanft und beruhigt. Aufwecken können Sie es mit kleinen roten Akzenten und ein wenig Gold und Gelb. Beim Einrichten mit Farben ist es nämlich wichtig, dass diese ausbalanciert werden. Wenn alles nur Ton in Ton ist, wirkt jede Farbe langweilig und verliert ihre Kraft.

8 — Überlegen sie sich Vanille – es ist wieder im Trend

Die Lieblingsfarbe der Neunzigerjahre wird wieder neu entdeckt. Wohnaccessoires, Möbel und Foto: Broste Copenhagen

Haben Sie den Artikel über die Vanillegirls meiner Kollegin Lisa Fülleman gelesen? Wenn nicht, sollten sie dies nachholen. Ein Trend, den uns Instagram beschert hat, ist nämlich der Trend zur Farblosigkeit. Da es auf den Social Media vor allem darum geht, möglichst vielen Menschen zu gefallen, um eine grosse Folgschaft, Einfluss und Berühmtheit zu erlangen, wählt man am ehestens das, mit dem man nicht aneckt, und Stile, die man auch ohne besondere Talente oder starke Persönlichkeit umsetzen kann. Da kommen Farben von Weiss über Beige bis zu ein bisschen Vanille gerade recht.

Vanille taucht aber auch aus demselben Grund wie Rosa wieder auf. Auch Vanillegelb ist eine Farbe, die sanft ist, eine gewisse Neutralität ausstrahlt und oft auch als Lösung erscheint, um dem allgegenwärtigen Weiss ein bisschen Wärme einzuhauchen. Vanille ist eine Trendfarbe der Neunzigerjahre und da diese stilmässig wieder im Anmarsch sind, wird auch Vanille erneut zum Trend.

9 — Setzen Sie auf Orange – es hat Stil

Oranges Sofa vor rosa Wänden. Foto über: Old Brand New

Es gab eine Zeit, in der alle, die Farbe in den Räumen wagten, Orange wählten. Und zwar den tiefen, satten Ton des Hermès-Orange. Diese fruchtige, warme Farbe ist irgendwann wieder aus der Mode gekommen, aber ist für alle, die satte Farben lieben, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Trotz oder besser durch seine Leuchtkraft ist Orange nämlich sehr chic. Es strahlt Lebenskraft und Energie aus, fördert die Kreativität und wirkt warm und gemütlich. Ideal sind Orangetöne für Arbeitsräume, aber auch für Küchen und allgemeine Wohnräume.

10 — Machen Sie blau – es ist so harmonisch

Himmelblau gestrichenes Bad. Korb und Foto: Broste Copenhagen

Die Frage nach der Lieblingsfarbe beantworten die meisten Menschen mit Blau. Sie ist kühl, konservativ und beruhigt. Als Wandfarbe ist sie nicht überall gut geeignet, da man sich in Räumen Wärme wünscht. Es gibt aber Räume, die durchaus Kühle vertragen wie zum Beispiel Bäder. Auch für Schlafzimmer ist Blau eine gute Wandfarbe. Wichtig, ist, dass vor allem in Schlaf- oder Wohnräumen Blau mit anderen Farben gebrochen wird, damit es wärmer und weniger langweilig wirkt.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

