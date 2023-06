Nach Fehrs Abgang – Zeit für eine Stadtpräsidentin in Biel? Nach der Ankündigung von Erich Fehr, 2024 nicht mehr anzutreten, zeigt von den amtierenden Gemeinderäten bisher erst die Grüne Lenka Frank klar Interesse an einer Kandidatur. Jérôme Léchot (BT)/awb

Der amtierende Bieler Gemeinderat: Natasha Pittet (PRR), Beat Feurer (SVP), Erich Fehr (SP), Lena Frank (Grüne) und Glenda Gonzalez Bassi (PSR). Foto: Matthias Käser

Beat Feurer (SVP), Glenda Gonzalez Bassi (PSR), Natasha Pittet (PRR) und Lena Frank (Grüne): Drei amtierende Gemeinerätinnen und ein amtierender Gemeinderat könnten im kommenden Jahr für die Nachfolge des scheidenen Amtsinhabers Erich Fehr (SP) als Gemeindepräsident antreten. Die Chance, dass Biel erstmals eine Stadtpräsidentin erhält, sind also real.



Am Tag von Fehrs Rücktrittankündigung zeigte indessen erst die Grüne Lenka Frank Ambitionen: Sie sei am Amt der Stadtpräsidentin «grundsätzlich interessiert», so Frank auf Anfrage des Bieler Tagblatts. Sie habe jetzt genug Zeit, diese Frage mit ihrer Partei und ihrer Familie anzuschauen, bevor sie sich definitiv äussere. Das Amt jedenfalls fände sie sehr spannend, mit Gestaltungsmöglichkeiten und Herausforderungen, die sie «sehr ansprechen». Und auf die Frage, ob es an der Zeit für eine Stadtpräsidentin wäre, antwortet sie entschieden: «Das sowieso!»