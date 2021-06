Zwei Fussballclubs fusionieren – Zeit für eine neue Ära im Emmental Der FC Zollbrück und der FC Hasle-Rüegsau rücken zusammen und werden ab dem 1. Juli als FC Aemme auftreten. Hinter dem Neuanfang steht grosser administrativer Aufwand. Marco Spycher

Aus zwei mach eins: Peter Beutler (links) und Stefan Hofer mit den letzten Trikots von Hasle-Rüegsau (oben) und Zollbrück. Foto: Marcel Bieri

Am 30. Juni werden in der Emmentaler Fussballszene zwei Ären zu Ende gehen. Zum einen jene des FC Hasle-Rüegsau, gegründet 1936, daheim auf dem Sportplatz Sonnematte in Rüegsauschachen. Und zum anderen jene des FC Zollbrück, der seit 1964 besteht und seine Heimspiele im Tannschachen austrägt. Die beiden Vereine fusionieren und werden ab dem 1. Juli als FC Aemme auftreten.

Einer, der dabei ein lachendes und ein weinendes Auge hat, ist Peter Beutler. Er ist seit 1976 Teil des FCZ, zuerst als Spieler, später als Vorstandsmitglied. Zuletzt war er für die Finanzen zuständig und als Sportchef tätig. Auch bei der neuen Organisation wird er das Amt des Leiters Sport bekleiden.