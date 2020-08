YB am Schluss mit mehr Ausdauer

Sowohl St. Gallen als auch YB haben in dieser Saison über weite Strecken grossartige Leistungen gezeigt. Am Ende scheint es, als seien die beiden Niederlagen in Folge der St. Galler in den Runden 32 und 33 entscheidend. Die Ostschweizer wirkten müde. Womöglich rächte sich Zeidlers Strategie, in jedem Spiel mit der gleichen Mannschaft zu spielen und auf Rotation des Kaders zu verzichten. YB vermochte die Leistung konstant zu halten und entschied dadurch die Meisterschaft für sich.