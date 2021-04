Aufruf an Langenthaler Hockeyfans – Zeigt uns, wie ihr Gelb-Blau unterstützt Der SC Langenthal steht im Halbfinale der Swiss League. Wir wollen wissen, ob das Playoff-Virus trotz Pandemie in der Stadt grassiert. Julian Perrenoud

Sie bleiben aussen vor: Eine kleine Gruppe von Fans verfolgt die Playoff-Heimspiele ihres SCL an der Aussenscheibe. Foto: Marcel Bieri

Was war das für eine Serie. Was war das für eine Partie, dieses Spiel 6 am 22. März 2019 gegen den EHC Olten. Nach wildem Hin und Her, Drama bis zum Ende und einem 3:2-Sieg kegelte der SC Langenthal die ambitionierten Dreitannenstädter aus den Playoffs und stiess ins Finale der Swiss League vor. Ein Eishockey-Fest, das schliesslich im dritten Meistertitel des SCL gipfelte.

Der spezielle Zauber der heissen Phase im Eishockey fehlt in dieser Saison – obschon die Oberaargauer erneut in den Halbfinals stehen. Die Ränge sind verwaist, in der Eishalle Schoren ist pandemiebedingt nur wenig Publikum zugelassen – Funktionäre, Mitarbeitende, die Presse. Die allermeisten Fans müssen draussen bleiben. Eine Handvoll eingefleischter Supporter verfolgt die Heimspiele an der Aussenscheibe des Stadions.

Kein Autokino, dafür Wohnzimmer

Für die meisten Anhängerinnen und Anhänger des SC Langenthal bleibt damit nur noch der TV, wo nun sämtliche Partien gegen den HC Ajoie bei My Sports übertragen werden. Doch kommt vor dem Fernseher richtige Feierlaune auf? Wie unterstützt man diesen Frühling den Verein Corona-konform? Nicht einmal das geplante Autokino auf dem Firmenareal der Motorex AG findet aufgrund der Einschränkungen statt.

Volle Ränge: Im Frühling 2019 eliminierte der SCL in den Playoff-Halbfinals den EHC Olten und wurde daraufhin Schweizer Meister. Im Gegensatz dazu steht das nächste Bild. Foto: Marcel Bieri Farbenfroh, aber leer: Die Mannschaft muss heuer ohne die Unterstützung des Publikums auskommen. Foto: Franziska Rothenbühler 1 / 2

Playoff-Fieber im eigenen Wohnzimmer? Wir wollen es wissen: Schickt uns bis am Mittwochmittag, 7. April, ein Foto mit kurzer Legende, wen und was man auf dem Bild sieht. Die besten und originellsten Sujets präsentieren wir in einer Zusammenstellung online wie auch einer unserer nächsten Print-Ausgaben. Und wer weiss, vielleicht kann der SCL dem Favoriten aus dem Jura gar ein Bein stellen. Einsendungen an: langenthalertagblatt@bernerzeitung.ch

