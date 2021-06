Berner Theatermacherin – «Zeigen wir, wie es wirklich war, oder nur etwas Erfundenes?» Bis in die 80er-Jahre wurden Frauen ohne Gerichtsurteil ins Gefängnis gesteckt. Die Berner Regisseurin Nora Steiner bringt deren Geschichte auf die Bühne. Flavia Von Gunten

Die Theatermacherin Nora Steiner hat ein Stück über das Frauengefängnis Hindelbank geschrieben. Foto: Susanne Keller

Einem schwedischen Krimi ist zu verdanken, dass Nora Steiner diese Woche «Hingubank. Ds Frouegfängnis» auf die Bühne des Tojo-Theaters Bern bringt, ihr drittes Theaterstück. 16-jährig war sie, als sie in einem Buch las, dass in Schweden zu Beginn des 20. Jahrhunderts über eine Viertelmillion Kinder in Heimen oder bei Pflegeeltern fremdplatziert wurden. «Bestürzt erzählte ich meinen Eltern davon», erinnert sie sich. Diese klärten sie auf: In der Schweiz sei Ähnliches passiert.

Rund 60'000 Menschen wurden in der Schweiz zwischen 1930 und 1981 in Gefängnissen eingesperrt – weil sie den damaligen Normvorstellungen nicht entsprachen, als liederlich oder arbeitsscheu galten. Unzählige Frauen wurden zu Abtreibungen und Sterilisationen gezwungen. Wehren konnten sie sich nicht. Es lag ja nicht einmal ein gerichtliches Urteil vor.