Aufruf an die Kinder – Zeichnet den Samichlous! Schickt uns eure schönsten Zeichnungen. Wir publizieren eine Auswahl in der Zeitung und verlosen 50 Überraschungen aus dem Chlousesack. Franziska Zaugg

Malt den Samichlous, wie er euch am besten gefällt. Foto: Getty Images/iStockphoto

An alle Kinder im Alter zwischen 4 bis 10 Jahren: Malt den Samichlous und schickt uns das Bild. Eine Auswahl der schönsten und originellsten Zeichnungen publizieren in der Print-Ausgabe vom 5./6. Dezember hier im Forum. Weitere Bilder publizieren wir hier auf unserer Website.

Das ist aber noch nicht alles: unter allen Einsendungen verlosen wir 50 Überraschungen aus dem Chlousesack. Also, liebe Mädchen und Buben, nehmt Blatt und Stift in die Hand und legt los! Gestaltet den Samichlous so, wie er euch am besten gefällt und vielleicht wird der alte Herr ja von seinen Freunden, dem Schmutzli und dem Esel begleitet…?

Teilnahmebedingungen: Schickt uns die Zeichnung (A4-Format) bis spätestens Dienstag, 1. Dezember 2020 per A-Post an: BZ Berner Zeitung, Redaktion Forum, Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: Samichlous).

Wichtig: Auf der Rückseite der Zeichnung dürfen folgende Angaben in gut leserlicher Schrift nicht fehlen: Vorname, Name, vollständige Adresse, Telefonnummer und Alter.

Masseneinsendungen von Kindergärten, Schulen, Kindertagesstätten und anderen Institutionen können nicht berücksichtigt werden.

Viel Spass beim Zeichnen!