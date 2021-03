Aufruf an die Kinder – Zeichne den Osterhasen! Liebe Kinder, nehmt Farbstifte in die Hand und malt ein Bild vom Osterhasen. Zu gewinnen gibt es eine von 100 Überraschungen aus dem Osternest!

Dieser Hase hat noch einiges zu tun bis Ostern. Wo er all die farbigen Eier in seinem Korb wohl noch verstecken wird…? Zeichnung von Getty Images

An alle Kinder im Alter zwischen 4 und 10 Jahren: Malt den Osterhasen und schickt uns das Bild. Wir publizieren eine Auswahl der buntesten, fröhlichsten und fantasievollsten Zeichnungen am Gründonnerstag, 1. April, hier auf unserer Website und in der Printausgabe. Und das ist noch nicht alles: unter allen Einsendungen verlosen wir 100 Überraschungen aus dem Osternest.

Wie sieht der Osterhase eigentlich aus? Hast du eine Idee? Welche Farbe hat sein Fell? Wie lange sind seine Ohren? Wo wohnt Meister Lampe und wie verteilt er die Eier: mit dem Velo, im Heissluftballon oder auf seinen vier Pfoten? Hoppelt seine Familie mit oder begleiten ihn Freunde aus dem Wald? Zeichen den Osterhasen so, wie er dir gefällt. Wir freuen uns auf dein Bild!

So machst du mit: Schicke deine Zeichnung im A4-Format (möglichst ungefaltet) bis spätestens Dienstag, 23. März per A-Post an: BZ Berner Zeitung, Redaktion «Forum», Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: Osterhase). Schreibe auf die Rückseite deiner Zeichnung: deinen Namen, deinen Vornamen, deine vollständige Adresse, deine Telefonnummer und dein Alter. Masseneinsendungen von Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen können wir nicht berücksichtigen. (fz)