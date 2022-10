Verleihung Friedenspreis in Oslo – Friedens­nobel­preis für bela­russischen Menschen­rechtler und zwei Organi­sationen Das Norweger Nobel-Institut zeichnet dieses Jahr einen belarussischen Politiker aus sowie zwei Menschenrechts-Organisationen aus Russland und der Ukraine. UPDATE FOLGT

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatzki und zwei Menschenrechtsorganisationen, Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

343 Namen umfasste die geheime Kandidatenliste für den Friedensnobelpreis in diesem Jahr. Vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe am Freitag häuften sich die Spekulationen. Experten vermuteten, dass das Nobelkomitee mit dem Preis entweder ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine oder für den Klimaschutz setzten wird.

Henrik Urdal, Direktor des Osloer Friedensforschungsinstituts (Prio), rechnete damit, dass das Nobelpreiskomitee den russischen Angriff in den Fokus rückt. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keinen gewaltsamen Konflikt so nahe an Oslo, wo der Preis vergeben wird. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hätten es verdient, die prestigeträchtige Auszeichnung gemeinsam zu erhalten, sagte Urdal. «Sie sind beide Meister gewaltfreier pro-demokratischer Aktivitäten in ihren Ländern und entschiedene Gegner des Krieges in der Ukraine.»

Die belarussische Oppositionspolitikerinnen Swetlana Tichanowskaja gilt als Mitfavoritin für den diesjährigen Friedensnobelpreis. Foto: Eva Manhart (Keystone)

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny könnte für seinen langjährigen Kampf ausgezeichnet werden. Foto: Alexander Zemlianichenko (Keystone/AP)

Eine andere Möglichkeit wäre, den Nobelpreis an Akteure zu verleihen, die mutmassliche Kriegsverbrechen in der Ukraine dokumentieren – wie zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag oder das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat.

Favorit bei den Buchmachern war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, die Symbolfigur des Widerstands gegen den russischen Einmarsch. «Das Komitee würde es sich wahrscheinlich zweimal überlegen, den Preis einem Präsidenten zu verleihen, der sich im Krieg befindet, selbst wenn die Ukraine das Opfer dieses Krieges ist», sagte Urdal. «Es wird immer Gräueltaten geben, auch auf ukrainischer Seite.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist Favorit in den Wettbüros, Experten glauben aber nicht, dass er während des laufenden Krieges die prestigeträchtige Auszeichnung erhalten wird. Foto: AFP

Tausende Menschen auf der ganzen Welt – unter anderem Parlamentarier, Minister, ehemalige Preisträger und Universitätsprofessoren – durften Kandidaten für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Stichtag dafür war der 31. Januar, also noch vor der russischen Invasion. Die fünf Mitglieder des Nobelkomitees konnten jedoch bei ihrer ersten Sitzung kurz nach Kriegsbeginn weitere Namen auf die Liste setzen.

Andere Beobachter gingen davon aus, dass das Komitee mit der Auszeichnung dem Kampf gegen die Klimakatastrophe Aufmerksamkeit verschaffen werde – nach einem Jahr voller extremer Wetterereignisse wie der Rekordhitze in Europa und den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan.

«Widmet das Nobelkomitee den Preis der Klimafrage, wäre das die einzigartige Möglichkeit deutlich zu machen, dass die vielfältigen Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, gemeinsam gelöst werden müssen», sagte Oda Andersen Nyborg, die Vorsitzende des norwegischen Friedensrates. Zu den Namen, die in diesem Zusammenhang genannt werden, gehörten die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, ihre Bewegung Fridays for Future sowie der unermüdliche britische Naturforscher David Attenborough.

Tierfilmer, Naturforscher und Autor Sir David Attenborough hat der Welt die Natur durch seine Dokumentationen nähergebracht. Er setzt sich auch für den Klimaschutz ein. Foto: Andy Rain (EPA-EFE/Keystone)

Als weitere mögliche Anwärter galten der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, die UN-Klimarahmenkonvention und der Aussenminister von Tuvalu, Simon Kofe, dessen Land durch den steigenden Meeresspiegel bedroht ist.

AFP/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.