Stromausfall in Berlin – Zehntausende Menschen ohne Heizung und Warmwasser Bei frostigen Temperaturen mussten zahlreiche Berliner ohne Wärme ausharren. Gefragt waren warme Kleider, Decken und Nach­barschafts­hilfe.

Das vom Ausfall betroffene Heizkraftwerk Klingenberg. Foto: David Gannon (AFP)

Tausende Menschen im Osten Berlins waren am Sonntagabend ohne Heizung und warmes Wasser geblieben. Betroffen waren laut dem Energieversorger Vattenfall rund 90'000 Haushalte.

Der Grund war demnach ein kurzzeitiger Stromausfall im Netz des landeseigenen Stromnetzbetreibers Stromnetz Berlin, von dem laut Vattenfall am Nachmittag rund 370'000 Menschen betroffen waren.

Von dem Stromausfall war laut Vattenfall auch das eigene Heizkraftwerk Klingenberg betroffen, das mehr als 300'000 Haushalte mit Strom und Wärme versorgt. Das Kraftwerk musste heruntergefahren werden. Inzwischen läuft es laut einem Sprecher von Vattenfall wieder.

Von der Störung in der Energieversorgung betroffen waren laut dem Bezirksamt zahlreiche grosse Mietshäuser in den Gebieten Friedrichsfelde, Karlshorst, Oberschöneweide und in Teilen von Treptow-Köpenick, wie der Fernsehsender NTV berichtete.

Das Unternehmen ging davon aus, dass in sämtlichen Haushalten bis Mitternacht wieder die Wärmeversorgung hergestellt sein werde. Es brauche einige Stunden, bis sich das Wasser in allen Leitungen wieder aufgewärmt habe. Die Menschen sollten sich mit Kleidung und Decken warm halten und auch ihren älteren Nachbarn helfen.

SDA/oli

