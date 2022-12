Grenze zu Thailand – Zehn Tote bei Brand in Casino-Hotel in Kambodscha In einem Hotel in der nahe zur thailändischen Grenze liegenden kambodschanischen Stadt Poipet brach ein Feuer aus. Die Menschen versuchten, sich mit Sprüngen aus den Fenstern zu retten.

1 / 4 Feuer in Casino-Hotel in Kambodscha: Die Menschen versuchen, sich über Balkone in Sicherheit zu bringen. (29. Dezember 2022) AFP

Bei einem Brand in einem kambodschanischen Casino-Hotel an der Grenze zu Thailand sind mehrere Menschen gestorben. In einem vorläufigen Polizeibericht, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag, war von «etwa» zehn Toten und 30 Verletzten die Rede. Das Feuer im Grand Diamond City Hotel und Casino in Poipet war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen.

Auf im Internet verbreiteten Videoaufnahmen war zu sehen, wie das Hotel in Flammen steht und mehrere Menschen offenbar aus dem brennenden Gebäude springen. Medienberichten zufolge hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes auch ausländische Staatsangehörige in dem Casino auf.

Nach Angaben aus dem thailändischen Aussenministerium wurden mehrere Verletzte in Spitäler in der thailändischen Provinz Sa Kaeo gebracht. Ein freiwilliger Helfer der thailändischen Rettungsorganisation Ruamkatanyu Foundation sagte, das Feuer sei im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet.

AFP/chk

