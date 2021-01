Kanton zieht Bilanz – Zehn positive Corona-Tests in Wengen und Lauterbrunnen Der Kanton gibt bekannt, dass in Wengen und Lauterbrunnen insgesamt über 2000 Personen getestet wurden. Auch zu anderen Hotspots gibt es neue Zahlen.

Die fast leere Dorfstrasse in Wengen. Foto: Bruno Petroni

«Die Massentests in Wengen und Lauterbrunnen wurden am Sonntag, 24. Januar, abgeschlossen.» Dies schreibt die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am Freitag in einem Communiqué. Die Bilanz der Aktion sieht wie folgt aus: «In Wengen liessen sich 1715 Personen testen, wovon sieben positiv getestet wurden. In Lauterbrunnen liessen sich 352 Personen testen, wovon drei positiv getestet wurden.» Der Kanton geht davon aus, dass «mit diesen Massnahmen eine weitere Verbreitung der mutierten Virusvariante in der Gemeinde eingedämmt werden konnte».

Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion gibt zudem weitere neue Zahlen bekannt. So sei die Testaktion für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerschaft sowie nahestehende Personen in Wangen an der Aare am Mittwoch abgeschlossen worden. Von 501 Tests waren sechs positiv. Seit dem Ausbruch seien – Stand Freitagmittag – insgesamt 29 Personen betroffen, bei sieben konnte die mutierte Virusvariante nachgewiesen werden.

32 positive Tests in Aarwangen

Im Ausreisezentrum Aarwangen zeigt die Durchtestung zudem, dass insgesamt 32 Personen durch das Virus angesteckt wurden. Die Mutationsvariante ist für einen Fall bestätigt. Die Durchtestung der Berufsfachschule Seilbahnen Schweiz, die am Sonntag abgeschlossen wurde, zeigte bei 71 Tests kein positives Resultat. Die Lernenden waren an einem einwöchigen Blockkurs, und die Schulleitung hatte den Wunsch, Tests durchzuführen, bevor die Lernenden wieder in alle Landesteile zu ihren Lehrbetrieben zurückgingen.

Um nach den Weihnachts- und Silvesterferien die Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeheime sowie die Kinder in Betreuungseinrichtungen vor einer möglichen Covid-19-Ansteckung zu schützen, konnten Auszubildende in Betreuungsberufen einen Schnelltest machen. «Diese Tests wurden ab dem 11. Januar während der ersten zwei Schulwochen durchgeführt», heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter. Da ausser der Berufsfachschule Ceff in St-Imier alle anderen Berufsschulstandorte nach den Weihnachtsferien mit Distance Learning gestartet seien, sei die geplante Testaktion auf diesen Standort beschränkt worden. Von den 312 durchgeführten Tests fiel einer positiv aus.

175 neue Fälle

Im Kanton Bern befinden sich per Stichtag Freitag insgesamt 1535 Personen in Isolation und 2880 in Quarantäne. Der Kanton vermeldet zudem 175 neu positiv getestete Personen bei 2215 durchgeführten Tests. Und: «Insgesamt befinden sich 118 Personen in Spitalpflege, wovon 20 von insgesamt 24 Intensivpatienten beatmet werden müssen.» Am Donnerstag wurden weitere 2085 Impfdosen verabreicht. Die Anzahl Erstimpfungen stieg damit auf 22’179.

pd