Tiere schwammen in der Gülle – Zehn Muni stürzten ins Gülleloch – einer starb Vor einem Jahr rettete die Feuerwehr in der Region Laupen neun Muni aus einem Güllekasten. Nun ermittelt die Polizei. Johannes Reichen

Ein Muni wird aus der Güllegrube geborgen. Foto: Feuerwehr Regio Laupen

Am Abend des 19. August 2021 geschah auf einem Bauernhof in der Region Laupen ein Drama. Zehn Muni stürzten in eine Güllegrube und blieben dort mehrere Stunden eingesperrt, bevor sie befreit werden konnten. Ein Muni kam ums Leben.