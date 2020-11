Sweet Home: Besser Einrichten – Zehn Interior-Profis verraten ihre Tricks Geschmack und Stil sind ihr Handwerk: Lernen Sie hier kreative Menschen kennen und lassen Sie sich von ihnen zu neuen Wohnideen inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

Claudia Silberschmidt, Innenarchitektin

Kreiert eigenes Design und Innenarchitektur: Claudia Silberschmidt von Atelier Zürich.

Die Gründerin des Designstudios Atelier Zürich hat so renommierte Einrichtungs- und Umbauprojekte realisiert wie das Casino in Bern oder das Restaurant und die Bar Razzia in Zürich. Sie ist die bedeutendste Interiordesignerin und Innenarchitektin der Schweiz und international gefragt. Zu ihren letzten Projekten gehören das Interiordesign des neuen Restaurants Bernadette beim Berhardtheater oder jenes vom allerbesten Lindt Café im neuen Schokoladenmuseum. Zudem richtet Claudia Silberschmidt viele Häuser und Wohnungen von Privatpersonen ein, und ihre coolen, frechen Wohnaccessoires kann man in ihrem Geschäft Frohsinn im Zürcher Seefeld kaufen.