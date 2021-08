Antigen-Schnelltests in Bern – «Zehn Franken wäre mir ein Test wert» Rund 2000 Menschen lassen sich jedes Wochenende beim Le Ciel in Bern testen, um ein Zertifikat zu erhalten. Warum tun sie sich den Aufwand an? Flavia Von Gunten , Michael Feller

Wer am Freitagabend beim Le Ciel einen Antigen-Schnelltest machen lassen wollte, musste Geduld haben. Foto: Susanne Keller

Die Schlange reicht bis zum Eingang des Gidor-Coiffeurs. Rund ein Dutzend Menschen steht am Samstagmittag an vor dem Club Le Ciel beim Bollwerk in Bern. Am Vorabend waren es noch einige mehr, der Regen am Wochenende liess den Andrang wohl schrumpfen.

Alle wollen sie einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen lassen. Ist er negativ, ermöglicht er ihnen den Zugang zu jenen Aktivitäten, die auch Genesenen und Geimpften offenstehen: Partys, Hochzeiten, Konzerte und YB-Spiele.

Lea Karlen aus Bern-Bethlehem lässt sich bereits zum fünften Mal beim Le Ciel testen. «Das Personal ist freundlich, es führt die Tests schmerzfrei durch, und die Wartezeiten sind kurz.» Noch nie habe sie länger als eine Viertelstunde anstehen müssen, selbst beim grössten Andrang. «In den Ferien auf Ibiza wartete ich zwei Stunden, und es hatte nicht viel mehr Leute als in Bern.»