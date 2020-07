Kino-Openair in Zweisimmen – Zehn Filmerlebnisse unter freiem Himmel Am Freitag startet das 24. Kino-Openair bei der Simmental Arena. Platz hat es für 150 Besucherinnen und Besucher – 100 weniger als normalerweise. Fritz Leuzinger

Der Stummfilmprojektor ist nur Reklameständer. Am 24. Kino-Openair Zweisimmen werden zehn aktuelle Filmgeschichten gezeigt. Foto: Fritz Leuzinger

An zehn Abenden ab dem 3. Juli empfängt Oskar Schönenberger bei der Simmental Arena in Zweisimmen das Filmpublikum. Seit 1996, also seit 24 Jahren, hat das Freiluft-Cinema seinen festen Platz im kulturellen Zweisimmer Sommerprogramm. Seit der Wiedereröffnung des Kino Lenk 1989 hat es das Filmgeschäft dem Kulturingenieur Schönenberger angetan. Sechs Jahre später wurde er Geschäftsführer von Cinema Lenk und mittlerweile auch des Kino Rex in Pontresina im Engadin. Er wohnt mit seiner Familie an der Lenk.