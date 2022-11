Geheimdienste im Ukraine-Krieg – Zehn Erkenntnisse aus neun Monaten Krieg Wie endet Putins Angriff auf die Ukraine? Darüber könnten auch die Geheimdienste entscheiden. Georg Mascolo

Überwachung aus der Luft: Ein Satellitenbild zeigt eine Aufnahme von Helikoptern und russischen Truppen in der Nähe des Sees Donuzlav auf der Halbinsel Krim. Foto: Maxar Technologies/AP

Zwei Worte stehen in der Welt der Geheimdienste für den grössten anzunehmenden Glücksfall. Der «Walk In» beschreibt das unerwartete Auftauchen eines Agenten, ohne dass man ihn vorher umwerben oder erpressen musste. Er oder sie steht einfach vor der Tür. Seit Mai bietet die CIA eine digitale Walk-in-Variante an, gesucht werden Russinnen und Russen in hohen Positionen. In sozialen Kanälen hat die CIA Hinweise zur Kontaktaufnahme via VPN und Tor-Server gepostet.