Sweet Home: Clevere Möbel und Deko – Zehn einfache Ideen fürs Kinderzimmer Mit einer Auffrischung ihres kleinen Reiches schenken Sie Kindern einen schönen Start ins neue Schuljahr. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Schaffen Sie eine neue Ebene

Farbe: Ein Teilanstrich sorgt dafür , dass sich Kinder in einem Raum geborgen er fühlen. Foto über: Alice in Scandiland

Kennen Sie den Film «Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft»? Alle Eltern, die ein Kinderzimmer einrichten, sollten sich ihn ansehen. Auf natürlich dramatisch übertriebene, amerikanische Art zeigt er neue Dimensionen. Wenn man etwas im Extremen sieht, dann realisiert man auch die kleinen Unterschiede besser. Kinder sind kleiner, weshalb sie Räume anders wahrnehmen. Meine Hündin Daisy zum Beispiel liebt Kinder über alles. Nicht alle, aber die meisten lieben sie auch. Das, obschon sie für die Kleinen so gross ist wie für mich ein Pferd oder zumindest ein Esel. Ein Kinderzimmer ist also für ein vierjähriges Kind so etwas wie das Zürcher Grossmünster oder zumindest ein Ballsaal! Bringen Sie den Raum näher zum Kind. Das geht mit einem supereinfachen Trick: Streichen Sie den unteren Teil des Raumes in einer dunkleren Farbe.