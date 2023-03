Floorball Köniz steht im Halbfinal – Zauggs Alleingang entscheidet eine begeisternde Serie Der Cupsieger schlägt die Tigers Langnau erneut, für die Emmentaler ist die Saison beendet. Bangen muss in den Unihockey-Playoffs einer der Topfavoriten. Adrian Horn

Jan Zaugg (links, im Topskorer-Shirt) und seine Mitstreiter jubeln. Archivfoto: Dres Hubacher

Viel mehr Spannung geht nicht. 6:6 steht es nun länger schon, wenige Minuten bleiben. Die Langnauer kämpfen gegen das Saisonende, die Könizer um den Einzug in den Halbfinal. Letztere haben nun leichte Vorteile, gelangen immer wieder mal zum Abschluss – nach einer Phase, in der sie sich erstaunlich passiv verhalten haben.

Roman Beck glänzt jetzt im Tor der Tigers; er sorgt dafür, dass die Gastgeber nicht womöglich entscheidend in Rückstand geraten. Die Intensität ist nun besonders hoch, das sechste Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie zwischen den beiden Berner Clubs ist unbestritten das beste – auch weil die 715 Zuschauer am Sonntagabend eine Atmosphäre erzeugen, die man in den Unihockeyhallen hierzulande sehr selten vorfindet.

Tore fallen in der regulären Spielzeit keine mehr, die Partie geht in die Verlängerung. Und hier sorgt ein Ausnahmekönner für die Entscheidung. Jan Zaugg, bis dahin mit einem vergleichsweise bescheidenen Auftritt, wirkt ausgesprochen entschlossen, als er den Ball kriegt, er setzt sich auf der rechten Seite durch – mit gewohnt überragender Technik, vor allem aber mit sehr viel Konsequenz. Nach beeindruckendem Solo folgt das Zuspiel auf Simon Jirebeck; dieser trifft.

GC muss zittern

Der Cupsieger steht damit abermals im Playoff-Halbfinal – genauso wie der SV Wiler-Ersigen, der bereits am Samstag alles klarmacht, indem er St. Gallen schlägt und seine Serie damit 4:1 gewinnt. In Schwierigkeiten steckt mit GC derweil der dritte Favorit auf den Meistertitel. Die Zürcher müssen am Sonntagabend das Saisonende abwenden, was ihnen gelingt. 3:3 steht es nun in ihrer Serie gegen Aussenseiter Malans; wer am Samstag gewinnt, ist weiter.

BEO scheitert

Jetzt schon beendet ist die Saison für die Tigers. Die Emmentaler können sich damit trösten, eine phasenweise exzellente Qualifikation gespielt und den Kantonsrivalen in der Viertelfinalserie gefordert zu haben. Gleichfalls vorbei ist die Spielzeit für die Wizards Bern Burgdorf sowie für BEO, das Zug am späten Sonntagabend unterliegt.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.