Freie Fläche an der Spitalgasse – Zara Home verlässt die Berner Innenstadt Nach der Metzgerei Kauffmann im Nachbarhaus ist auch Zara Home aus der Spitalgasse ausgezogen. Nach möglichen Zwischennutzern zieht Mitte 2022 ein Nachmieter ein. Christoph Hämmann

Endet in einer Schuttmulde: Zara Home hat das Geschäft an der Spitalgasse 32 geschlossen. Fotos: hae

An der Spitalgasse 34 im Berner Stadtzentrum wird gebaut, den Grund machte diese Zeitung vor drei Monaten publik: In der ehemaligen Metzgerei Kauffmann eröffnet der deutsche Discounter Aldi voraussichtlich im Herbst seine zweite Filiale in der Innenstadt. Nichts damit zu tun hat allerdings die Schuttmulde, die seit dieser Woche vor der Nachbarliegenschaft an der Spitalgasse 32 steht.

In der Mulde landen die Überreste von Zara Home, dem Inneneinrichtungsgeschäft der spanischen Inditex-Gruppe. «Liebe Kunden», heisst es auf dem überklebten Schaufenster, «wir schliessen diese Filiale», man bleibe online erreichbar. Ob die generell zunehmende Verlagerung des Detailhandels ins Internet für die Aufgabe des Ladens ausschlaggebend war, bleibt offen: Zara Home liess mehrere Anfragen unbeantwortet. Zu den gleichnamigen Kleidergeschäften gab der Konzern im laufenden Jahr bekannt, wegen der Covid-Pandemie weltweit mehr als 1000 Läden zu schliessen.

548 Quadratmeter auf zwei Stockwerken

Offen bleibt auch, wer als Nachmieter in die ehemaligen Zara-Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock der Liegenschaft einziehen wird. Laut Giorgio Albisetti, dem Chef der von Graffenried AG, die das Haus verwaltet, liegt ein unterzeichneter Mietvertrag vor. Die neue Mieterschaft wolle aber noch anonym bleiben, zu gegebener Zeit werde mehr kommuniziert. Auch zur Branche des künftigen Mieters beziehungsweise der Mieterin wollte sich Albisetti nicht äussern.

Richtig sei die Interpretation, dass der neue Mietvertrag ab Mitte 2022 in Kraft trete. Das ergibt sich daraus, dass die frei werdenden Flächen seit neustem zur Zwischennutzung ausgeschrieben sind – ab dem 1. September bis Ende Mai nächsten Jahres. «Das zweistöckige Ladenlokal mit 548 Quadratmetern eignet sich gut für ein Pop-up-Store-Konzept oder Ausstellungen», heisst es auf der Website von Projekt Interim, die professionell Zwischennutzungen vermittelt. Zur Mietfläche gehören laut Ausschreibung ein Lager, Garderoben, Sanitäranlagen sowie ein Waren- und ein Personenlift.

Für Bernerinnen und Berner ist Zara Home künftig nur noch im Internet zu finden.

