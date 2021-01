SCL Tigers verlieren erneut – Zahnlose Tigers im Derby-Frust Bei der 1:3-Niederlage gegen Biel agieren die SCL Tigers offensiv harmlos. Zu allem Übel hat die Konkurrenz nun mit Ben Maxwell noch den Topskorer ins Visier genommen. Marco Oppliger

Zu umständlich: Die SCL Tigers (Flavio Schmutz) kreierten kaum Gefahr vor dem Bieler Tor. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Am Ende knallte die Bandentür, und ein Eimer flog durch die Luft. Kurz: Bei den SCL Tigers regierte der Frust. 1:1 hatte es nach zwei Dritteln gestanden, die Partie war auf bescheidenem Niveau ausgeglichen gewesen. Doch dann liessen sich die SCL Tigers die Butter vom Brot nehmen. Zum zweiten Mal innert drei Tagen trafen sie auf den EHC Biel, zum zweiten Mal mussten sie als Verlierer vom Eis.

Nicht nur, aber primär, weil die Langnauer offensiv viel zu harmlos agierten. Nur 27-mal schossen sie auf das Tor von Joren van Pottelberghe, ihre guten Chancen liessen sich an eineinhalb Händen abzählen.

Zu allem Übel erwischten die Emmentaler wie schon am Dienstag in Biel einen klassischen Fehlstart. Nach nur 11 Sekunden schoss Samuel Kreis die Seeländer in Front. Doch diesmal liessen sich die SCL Tigers zumindest nicht komplett aus dem Konzept bringen, sie rappelten sich im zweiten Drittel gar auf, Tim Grossniklaus traf via Weitschuss zum Ausgleich (26.). Nur: Dann kam lange wieder nichts mehr.

Was die Bieler – wenn auch mit etwas Glück – ausnutzten. Gilian Kohler brach bei der Schussabgabe der Stock, der Puck veränderte seine Flugbahn von fliegend zu gleitend, Tigers-Goalie Ivars Punnenovs war geschlagen (45.). Langnau erhöhte in der Folge zwar das Tempo, doch genau in jener Phase traf Biel-Topskorer Janis Moser zum 3:1 – worauf die Bandentüre knallte.

Die 3 Infos einblenden Yannick Blaser

Keiner blockt so viele Schüsse wie der Tigers-Verteidiger. Gegen Biel wird er zwar nur zweimal abgeschossen. Doch einmal kann er das Eis nur noch gekrümmt verlassen – und spielt doch weiter. Toni Rajala

An guten Tagen ist der Finne einer der spektakulärsten Spieler der Liga. Doch diese Saison harzt es beim Biel-Stürmer (5 Tore), seit neun Spielen hat er nicht mehr getroffen. Jakob Kölliker

Er prägte die goldene Ära des EHC Biel als Verteidiger und führte 1998 den SC Langnau als Trainer zurück in die NLA. Am Freitag verfolgte die Hockeylegende das Derby als Zuschauer.

Lugano an Maxwell interessiert

Einen diskreten Auftritt im Derby hatte auch Ben Maxwell. Was selten vorkommt, gilt der Kanadier doch als «Mister zuverlässig». Kein Langnauer Spieler wird öfters eingesetzt. Maxwell ist ein Musterprofi durch und durch; er arbeitet hinten wie vorne, spielt Über- und Unterzahl, ist Langnaus bester Bullyspieler und Topskorer (7 Tore/9 Assists).

Seine Fähigkeiten hat auch die Konkurrenz registriert; dem Vernehmen nach bekundet Lugano Interesse am Center. Selbiges gilt für die SCL Tigers. «Wir reden miteinander», sagt Sportchef Marc Eichmann. Ein Angebot jedoch liegt Maxwell noch nicht vor.