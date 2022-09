100 Jahre Berner Zahnmedizin – Zahnkliniken der Uni Bern: «Von der Nische zur Weltspitze» Früher belächelt, ist die Zahnmedizin heute ein prägender Faktor des Berner Medizinalstandorts. Die Kliniken feierten am Dienstag ihr 100-jähriges Bestehen.

Der Behandlungssaal der Berner Zahnmedizin im Jahr 1955. Foto: zvg zmk Bern

Seit einem Jahrhundert gibt es die Berner Zahnmedizin. Die Anfänge waren bescheiden, heute zählen die Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (zmk) zur Weltspitze.

Aus Anlass des Jubiläums luden die zmk Bern am Dienstagabend zu einem Festakt – eigentlich mit einem Jahr Verspätung. Denn der Grundstein für die zmk wurde 1921 mit der Gründung des zahnärztlichen Instituts gelegt. Doch vor Jahresfrist fiel die Feier der Pandemie zum Opfer.

Die Zahnmedizin in Bern habe sich von einem peripheren Wissensgebiet zu einem prägenden Faktor des Medizinalstandorts Bern gewandelt, erklärte Uni-Rektor Christian Leumann laut Communiqué.

«Reine Forschung um der Forschung willen ist nicht das, was wir wollen.» Hendrik Meyer-Lückel, Direktor zmk

Die Zahnmedizin musste anfangs um ihre Anerkennung kämpfen. Sie galt auch in Bern lange als Handwerk. «Operationen wurden durch die Chirurgie abgedeckt», sagte Hendrik Meyer-Lückel, Geschäftsführender Direktor der zmk, in einem Interview mit dem Online-Magazin der Universität Bern.

Fünf Kliniken, 300 Mitarbeitende

Das änderte sich mit den Jahren. Schon früh begannen sich die Professoren an der zmk international zu orientieren. «Sie haben die Möglichkeit gesehen, sich über die Forschung zu qualifizieren», sagte Meyer-Lückel.

«In einem praxisorientierten Fach wie der Zahnmedizin ist es wichtig, dass Forschungsergebnisse den Patientinnen und Patienten dienlich sind», so Meyer-Lückel. «Und das nicht erst in hundert Jahren, sondern vielleicht in zehn Jahren. Reine Forschung um der Forschung willen ist nicht das, was wir wollen.»

Das heutige Gebäude der zmk mit dem Gebäude von sitem-insel im Hintergrund. Dort befinden sich die zahnmedizinischen Forschungslabors. Foto: zvg zmk Bern

Bekannt sind die zmk vor allem für Innovationen in der Zahnerhaltung und der Implantat-Technik. Sie bestehen heute aus fünf Kliniken mit rund 300 Mitarbeitenden. 2021 waren die zmk zum vierten Mal in Folge unter den Top Ten in einem weltweiten Ranking von mehr als 600 universitären Zahnmedizin-Institutionen.

