Thun will verhandeln – Zahlt die Stadt künftig weniger an die Kapo Bern? Per Ende 2022 will die Stadt den Ressourcenvertrag mit der Kantonspolizei Bern künden – ein Grund dafür ist der FC Thun. Janine Zürcher

Die Polizei im Einsatz am Bahnhof Thun nach einem Match des FC Thun im Jahr 2018. Foto: Markus Hubacher

Die Stadt Thun will die Polizeileistungen, die sie vom Kanton einkauft, neu verhandeln. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor. Dafür will sie den laufenden Vertrag mit der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern per Ende 2022 künden «mit dem klaren Ziel, einen neuen Vertrag auszuhandeln», wie der Thuner Sicherheitsdirektor Peter Siegenthaler (SP) sagt, denn: «Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und möchten diese weiterführen.»

Geringere Kosten nach Abstieg

Einer der Gründe für die Verhandlungen ist der Abstieg des FC Thun in der letzten Saison. «Das hat die Sicherheitskosten rund um die Spiele des Clubs markant reduziert», sagt Siegenthaler. Auf welchen Betrag sich die Kosten konkret belaufen, lässt Siegenthaler offen: «Die aktuelle Situation und die Spiele ohne Zuschauer machen eine verlässliche Prognose unmöglich.» Pro Jahr gibt die Stadt rund 3,6 Millionen Franken für Mannsstunden der Kantonspolizei Bern aus. Zwischen 500’000 und 700’000 Franken entfielen davon jährlich auf Einsätze der Polizei vor, während und nach den Matchs des FC Thun, als dieser noch in der Super League spielte.