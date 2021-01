Parkplätze in Frutigen – Zahlen fürs Parkieren: Nun wirds konkreter Die Gemeinde legt ein Parkplatzkonzept zur Mitwirkung auf. Es sieht auf einem Grossteil der öffentlichen Parkfelder eine Gebührenpflicht vor. Nik Sarbach

Auch das Parkieren auf dem Parkplatz beim Sportzentrum Frutigen könnte künftig kosten. Foto: jsf

Die Parkplatzbewirtschaftung ist in der Gemeinde Frutigen schon seit Jahren ein Thema, seit deren 14, um genau zu sein. 2007 kam das Anliegen erstmals aufs Tapet, verschwand aber aufgrund innerer und äusserer Widerstände mehrmals wieder in der Schublade. Ganz vom Tisch ist die Angelegenheit indes nicht, im Gegenteil: Vor rund einem Jahr gab der Gemeinderat die Ausarbeitung eines Parkplatzkonzepts in Auftrag (wir berichteten). Nun liegt dieses zur Mitwirkung auf.

Der wichtigste Punkt: Die Gemeinde wird Parkplatznutzerinnen und -nutzer künftig vermehrt zur Kasse bitten. Bislang kostet das Parkieren auf öffentlichen Parkplätzen nur beim Bahnhof, beim Spital und beim Widi-Schulhaus, ansonsten sind die öffentlichen Parkplätze gratis nutzbar – was offenbar mitunter Sparfüchse aus umliegenden Gemeinden anlockt. Dies ist jedenfalls den Auflageakten zu entnehmen.