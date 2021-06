Alte Schadaugärtnerei Thun – «Zahle so viel, wie du kannst» Am 11. Juni startet der Rostgarten in die Sommersaison. Der Verein koordiniert und organisiert einen Grossteil des Lebens bei der Orangerie in der alten Schadaugärtnerei. Angela Krenger

Vor den rostigen Dampfkesseln im Rostgarten. Auf dem Bild sind oben von links: Stefanie Strahm, Carole Burri, Lou Siegenthaler. Unten von links: Mario Hüttinger, Manuel Oetterli, Lukas Hiller, Sandro Hüttinger. Foto: PD

In der alten Schadaugärtnerei koordiniert und organisiert der Rostgarten Veranstaltungen und will vor allem Raum schaffen. Raum für Gemütlichkeit, Diskussionen, Kultur und Kunst. «Wir sind offen für alles», erklärt Lukas Hiller, ein Mitglied des Vereins, und fügt an: «Wichtig ist, dass es öffentlich, nicht kommerziell und auf Kollektenbasis organisiert wird.» Am Freitag, 11. Juni, startet der Rostgarten in die neue Saison.

«Die zwei rostigen Dampfkessel haben dem Verein den Namen gegeben.» Manuel Oetterli

Vor drei Jahren fing alles an. Der Verein baute einen kleinen Laster zu einem Food-Truck um, den sie in der alten Schadaugärtnerei aufstellten. Der Wagen steht etwas abseits, vis-à-vis dem Eingang zur alten Orangerie, dazwischen befindet sich ein bestuhlter Platz mit Sonnendach. Links stehen Pingpongtische, und in der Ecke hinten sieht man zwei alte, grosse Rostgebilde. «Die zwei rostigen Dampfkessel haben dem Verein den Namen gegeben», so Manuel Oetterli vom Verein Rostgarten. Sie seien vom Vaporama, das einst ein Museum in der Stadtgärtnerei geplant habe, dort stehen gelassen worden.