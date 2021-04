Brienz Tourismus – Zahl der Logiernächte blieb fast stabil Die Region Brienz verzeichnete 2020 nur einen leichten Rückgang der Logiernächte. Bei den Campingplätzen war die Nachfrage sogar grösser als im Vorjahr.

Der Campingplatz Aaregg in Brienz erfreute sich 2020 besonders grosser Beliebtheit. Foto: Keystone-sda

Brienz Tourismus verzeichnete im Corona-Jahr 2020 insgesamt 215’176 Logiernächte. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl um 1,9 Prozent zurück. «Dies wirkte sich unterschiedlich auf die verschiedenen Beherbergungsformen aus», schreibt die Organisation in einer Medienmitteilung.

Demnach konnten Ferienwohnungen, B&B und Gruppenunterkünfte die Logiernächte halten. Bei den Campingplätzen konnte eine Steigerung verzeichnet werden. Einzig die Hotels hatten einen Logiernächterückgang zu verzeichnen.

Eigenes Marketing

Das Jahr 2020 sei für Brienz, seine Leistungsträger, Beherberger und die rund 300 Arbeitsplätze in der Tourismusbranche ein herausforderndes Jahr gewesen. «Dank der Tourismusförderungsabgabe ist es Brienz Tourismus möglich gewesen, auch ein eigenes Marketing zu betreiben», schreibt die Organisation weiter. Dank einer Umstellung der Marketingplanung habe man schon zu Ende der Lockdown-Zeit «erhebliche finanzielle Mittel» ins Onlinemarketing investiert können.

«Im Weiteren ergriffen wir die Chance, verschiedene Anlässe wie Folkloreabende, Nationalfeier, Lake Jam Festival oder ‹Out of the Budigg› nach den BAG-Vorgaben dennoch durchzuführen.» Rückblickend könne man von den Erfahrungen profitieren für weitere Anlässe in Corona-Zeiten.

pd

