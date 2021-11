Situation in den Spitälern – Zahl der Intensivpatienten steigt stark an Die Spitäler füllen sich mit Covid-Patienten – erste Intensivstationen sind am Anschlag. Cyrill Pinto

Covid-19-Abteilung im Stadtspital Triemli im letzten Dezember: Aktuell kümmert man sich hier um 22-Covid-Patienten. Foto: Keystone

Wenn man dem Bundesrat zuhört, hat man den Eindruck, alles sei in Ordnung: «Unser Massstab für Massnahmen sind die Spitalkapazitäten», sagte Bundesrat Alain Berset am Mittwoch. Und dort sei die Lage zurzeit «unter Kontrolle». Tatsächlich hat sich in den vergangenen zwei Wochen die Lage in den Spitälern dramatisch verschlechtert. In mehreren Kantonen gibt es nur noch ein freies Bett auf der Intensivstation.

Beispiel Wallis: Besonders im deutschsprachigen, impfkritischen Teil stiegen die Fallzahlen in den letzten Wochen rasant an. Mit Verzögerung folgten auch die Hospitalisationen, wie es im aktuellen Covid-Bulletin der Walliser Gesundheitsbehörden heisst: «In der Woche 46 hat sich die Zahl der stationären Covid-Patienten fast verdoppelt. Auch die Zahl der Intensivpatienten ist stark angestiegen.» Letzte Woche hat sich die Situation nochmals verschärft: Acht Covid-Patienten lagen am Freitag auf Intensivstationen von Walliser Spitälern. Nur ein einziges Bett war noch frei.