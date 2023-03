Amphibien in der Region Thun – Zäune gegen den Strassentod Jetzt wandern die Amphibien wieder zu den Laichgewässern. Doch auf den Strassen lauert der Tod. Zäune, Freiwillige und eine umsichtige Fahrweise schützen die Tiere. Godi Huber

Florian Martig (links) und Bänz Galli befestigen die Kunststofffolie mit Heringen und Ankern so, dass es für die Amphibien kein Durchkommen gibt. Foto: Godi Huber

«Früher gab es hier ein Massaker», sagt Martin Rutschmann. Er steht auf der Wiesenstrasse in Hilterfingen und blickt auf ein Stück lichten Wald am Hang oberhalb der Strasse. Der vom Louelibach zerfurchte Graben dient den Erdkröten als Winterquartier. Doch sobald die Temperatur auf über vier Grad steigt und in der Nacht Regentropfen fallen, drängt es die Amphibien in Scharen ans Laichgewässer. «Dieses befindet sich auf der anderen Seite der Strasse», so Anwohner Rutschmann. Viele Tiere seien bei der Querung der Strasse überfahren worden. Er und weitere Quartierbewohner hätten das nicht hinnehmen wollen und seien an Pro Natura Region Thun gelangt.