Bern bleibt im Cup dabei – «Zäme wärs cooler» In trister Atmosphäre sorgt der SC Bern für etwas Heiterkeit. Er besiegt Davos im Cup-Achtelfinal 2:0. Es bleibt die Frage: Wie viel ist dieser Sieg wert? Reto Kirchhofer

Die Berner bejubeln den Treffer Ted Brithéns (Nummer 90). Allein das Tor des Schweden hätte Zuschauer verdient gehabt. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Sonntagnachmittag, draussen Herbstsonne, drinnen Eishockey: Die Kombination hat die Massen noch nie in die Hallen gezogen – zumindest nicht in jene der National League. Aber gerade diese Spiele konnten einen schönen Kontrast bilden. Für einmal vergnügten sich in den halb vollen Stadien Kinder, die wegen der späten Spielzeiten unter der Woche kaum Zugang zum Eishockey finden. Und häufig stimmte auch der Unterhaltungswert – speziell im Cup. Erinnert sei an den Vergleich SCB - Gottéron vor zwei Jahren, als Tristan Scherwey beim 6:1 sein Sonntagskleid überstreifte und den ersten Hattrick auf Profistufe erzielte.