Bläuacker-Überbauung, Köniz – Zähneknirschendes Ja zu Mega-Nachkredit Damit der neue Platz im Herzen von Köniz nicht zum Problem wird, sind aufwendige Bauarbeiten nötig. Diese sind teuer – und gaben im Parlament zu reden. Stephan Künzi

Grün, urban – und schwer: So soll der Platz in der neuen Bläuacker-Siedlung aussehen. Foto: PD

Rund 850’000 Franken haben die Stimmberechtigten im Herbst 2016 an der Urne bewilligt, und nochmals so viel schob das Parlament am Montagabend nach: Weil der öffentliche Platz in der neuen Bläuacker-Überbauung im Herzen von Köniz doppelt so teuer wird wie geplant, mussten die Politikerinnen und Politiker einen Nachkredit sprechen, den es, wie die SP feststellte, «so noch nie gegeben hat».

Nach längerer Debatte taten sie dies zwar mit 22 Ja gegen 14 Nein überraschend klar. Das Murren war aber unüberhörbar. Man könne dem happigen Betrag nur zähneknirschend zustimmen, fand die SVP, weil, wie auch die FDP befand, eine Rückweisung ausser einer Verzögerung und noch mehr Kosten rein gar nichts bringen würde.