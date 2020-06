Leserreaktionen – Zählt nur die Erhaltung unseres Wohlstands? Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «Reduktion kostet Vermieter 212 Millionen Franken»

Solche Zwangsabgaben sind ein Affront

Der Ständerat und der Nationalrat beschliessen, dass den Geschäftsmietern 60 Prozent der Miete erlassen werden und der Vermieter gezwungen wird, diese Kosten zu übernehmen. Dabei gibt es kein Gesetz, in dem diese Notmassnahme verankert ist. Für Vermieter, die ihr ganzes Geld inklusive ihrer Pensionskasse in die Liegenschaft investiert haben, sind solche Zwangsabgaben ein Affront. Denn die Kleininvestoren müssen einen Teil dieser Mietzinse für ihren täglichen Unterhalt verwenden. Wieso greift der Staat hier ins Privatrecht ein? Auch der Bundesrat hatte sich gegen staatliche Eingriffe in die privatrechtlichen Mietverhältnisse ausgesprochen. Der Vermieter ist genau so interessiert, den Mieter zu behalten, wie umgekehrt. Erzielen die Parteien keine Einigung, so sind Vermieter- und Mieterverband zuständig und nicht der Staat.

Heinrich Badertscher, Goldiwil

Zum Leserbrief von Ernst Zurbuchen «Das Thema Flugzeuge ist veraltet»

Luftüberwachung ist Kernstück gegen Bedrohungen

Ernst Zurbuchen verbreitet in seinem Leserbrief Irrtümer, welche nicht unwidersprochen bleiben dürfen. In einer modernen und glaubwürdigen Armee ist die Luftüberwachung beziehungsweise die Luftverteidigung das Kernstück gegen militärische Bedrohungen. Die Kampfjets dienen den Bodentruppen und der Bevölkerung als entscheidender Schutzschirm. Dass sich unsere Armee neben der militärischen Bedrohung auf eine ganze Reihe weiterer Bedrohungsformen vorbereitet und sich dabei bewährt, ist ein weiterer Beweis für die Wichtigkeit unserer besten «Lebensversicherung».

Lars Guggisberg, Kirchlindach

Zu «Das taktische Ja im Nationalrat»

Das parlamentarische Trauerspiel

Nach der jahrelangen Verschleppungstaktik hat unser Parlament die Initiative endgültig behandelt und nach unschönen Tricks den Gegenvorschlag des Ständerates angenommen. Dieser Vorschlag hat gar keinen Biss und verlangt nur einen schöngefärbten Bericht über die Tätigkeiten derTochtergesellschaften der schweizerischen Multis. Der Nationalrat hatte zuvor noch eine Konzernhaftung für die Tochtergesellschaften vorgesehen, aber offenbar wollen die Grosskonzerne weiterhin unbehelligt ihre umwelt- und menschenfeindlichen Geschäftspraktiken weiterführen. Dafür werden sie auch mindestens 8 Millionen Franken gegen die Initiative einsetzen. Wenn wir auf unser Gewissen hören, dann gibt es im November ein klares Ja zur Initiative.

Stefan Vögeli, Bolligen

Zählt nur die Erhaltung unseres Wohlstands?

Der Entscheid lautet nun: Die Erhaltung unseres Wohlstands um jeden Preis. Oder ein anständiges partnerschaftliches und ökologisch verträgliches Wirtschaften mit allen Völkern unseres Planeten. Auf Dauer würde letzteres aber Arbeitsplätze und Wohlstand dauerhaft sichern.

Klaus Wälchli, Steffisburg

Mit Gerechtigkeit hat das gar nichts zu tun

Der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative, den das Parlament verabschiedet hat, ist eines Parlaments eines demokratischen Staates unwürdig. Wird der Inhalt heruntergebrochen auf die individuelle Ebene, würde das Folgendes bedeuten: Wenn ich ein Unrecht begehe, kann ich in einer Hochglanzbroschüre darlegen, wie ich das Unrecht eigentlich hätte vermeiden wollen. Ich werde dann weder angeklagt noch verurteilt. So einfach ist das. Was für ein Unrechtsbewusstsein steht hinter diesem Vorschlag des Parlaments? Mit Recht oder Gerechtigkeit hat er jedenfalls gar nichts zu tun.

Dora Kaiser, Thun

Zu «Es geht um mehr als den Unterricht für die Kinder»

Eine 7-tägige Einsprachefrist – ist das legal?

Seit dem Erscheinen des Artikels über die Schliessung der Schulgemeinde Kleinemmental ist mein Demokratieverständnis ziemlich erschüttert. Dass im Schulwesen gespart und überprüft werden muss, ist klar. Alle zuständigen Behörden sollten sich zusammen an einen Tisch setzen und über mögliche Lösungen diskutieren. Aber die Schliessung wird diktatorisch beschlossen und wahrscheinlich an den kommenden Gemeindeversammlungen mit einer Botschaft durchgeboxt werden. Diese Botschaft wurde den Räten der Schulgemeinde Kleinemmental abgegeben mit einer siebentägigen Einsprachefrist. War diese Frist legal?

Sabine Sommer, Walterswil

Zu «Pfarrer möchte mit eigenem Wein feiern»

Erdbebennachweis für einen kleinen Rebberg

Haben wir es in der Schweiz soweit gebracht, dass für einen geplanten kleinen Rebberg neben der Kirche der Nachweis erbracht werden muss, dass das Projekt erdbebensicher ist? Es ist schwierig, darüber keine Satire zu schreiben.

Jakob Schluep, Münchenwiler