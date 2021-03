Langenthal startet ins Playoff – Zack Torquato und seine zweite Chance Langenthal bestreitet am Mittwoch sein erstes Viertelfinalspiel gegen Thurgau. Mit dabei ist ein Kanadier, für den die Saison eigentlich zu Ende war. Leroy Ryser

Zack Torquato (Mitte) spielte die Saison 2020/21 für Winterthur. Statt Rot trägt er im Playoff nun Gelb-Blau, die Farben Langenthals. Foto: Enzo Lopardo

Zack Torquato hatte den Abschluss der Saison 2020/2021 nicht so geplant. Eigentlich wollte es der Kanadier mit seinem ursprünglichen Team, dem EHC Winterthur, in das Playoff schaffen. Winterthur aber landete in der Swiss League auf dem letzten Rang, vielleicht auch, weil Torquato selbst viele der Spiele wegen einer Verletzung verpasste. Nun ist der Mittelstürmer wieder fit und voller Tatendrang. Auch deshalb wird er sich am Mittwoch dennoch ein Trikot überstreifen können. Statt jenem des EHC Winterthur wird er jenes des SC Langenthal tragen.

Und dies ausgerechnet im ersten Spiel des Playoff zum ersten Mal überhaupt. So einzusteigen, in einem neuen Team, das sei durchaus speziell. «Aber ich hatte immerhin eine Woche, in der ich mich auch auf dem Eis an die Mitspieler gewöhnen konnte», kommentiert der 31-Jährige. Die neuen Teamkollegen hätten ihn sehr herzlich empfangen, sagt er. Sofort habe er eine aussergewöhnlich gute Teamchemie gespürt. Eine Dynamik, die sich auch auf das Eis übertrage.