Stadt lanciert Sommerprogramm – «Z Thun louft öppis» Vom 10. Juli bis zum 15. August bieten die Stadt Thun und drei Partnerinstitutionen täglich ein bis zwei kleine Events – unter anderem mit Gauklern, Strassenmusikern, Schatzsuche im Schloss und begleitetem Aareschwimmen. pd

Die Stadt Thun organisiert verschiedene Events unter dem Namen «Z Thun louft öppis». (V. l.) Ines Attinger (Stadtmarketing), Lorenz Blaser (Thun-Thunersee Tourismus), PeterJost (Stadtmarketing), Ursula Flück (Innenstadt-Genossenschaft) und Yvonne Wirth (Schloss Thun). Foto: PD

Um den Sommer in der Thuner Innenstadt trotz der besonderen Situation so schön wie möglich zu gestalten, lancieren die Stadt Thun, die Innenstadt-Genossenschaft (IGT), Thun-Thunersee Tourismus (TTST) und das Schloss Thun die Event-Reihe «Z Thun louft öppis». Vom 10. Juli bis 15. August gibt es täglich ein überwiegend kostenloses Programm im kleinen Rahmen. «Mit diesem Format können wir unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmassnahmen einen kleinen, aber feinen Event-Sommer bieten und die Innenstadt beleben», wird Peter Jost, Leiter der Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation, in einer Mitteilung zitiert. Das Programm solle Einheimische wie auch Touristen ansprechen.

Schatzsuche, Geschichte und Kultur

Jeden Tag werden ein bis zwei Programmpunkte geboten, die sich wöchentlich wiederholen. Jeweils montags führt das Schloss Thun Familien auf eine Schatzsuche durch das Museum. Am Montagabend nimmt Thun-Thunersee Tourismus mit auf einen Rundgang, der das Beste aller Stadtführungen vereint. Am Dienstag treten Woche für Woche unter dem Titel «Kulturelles Amuse-Bouche» professionelle Kulturschaffende auf dem Viehmarktplatz auf. Dieser Programmpunkt startet als Prolog am Dienstag, 7. Juli. Der Mittwoch steht jeweils im Zeichen des Wochenmarkts. Am Donnerstag bietet die IGT zum Abendverkauf im Bälliz sowie auf dem Rathaus- und Waisenhausplatz ab 17.30 bis 20 Uhr Strassenmusik.

Jeden Freitagabend buhlen Zauberer, Komiker und Akrobaten in der Innenstadt um die Gunst des Publikums. Neben dem Wochen- und Frischproduktemarkt gibt es amA Samstag ein nächtliches Abenteuer im Schloss Thun. «Besucher können mit Taschenlampe ausgerüstet auf einer nächtlichen Entdeckungstour durchs Museum streifen», erklärt Museumsleiterin Yvonne Wirth. Der erste Teil des Abends gilt Familien, die späte Stunde den Erwachsenen. Für Abkühlung an den warmen Sommertagen sorgt das Sonntagsprogramm. Surferinnen und Surfer zeigen dabei auf der Aare ihre besten Tricks und Manöver. Beim begleiteten Aareschwimmen geben ausgebildete Freiwasserschwimmer ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter.

Für alle Events liegt ein Corona-Schutzkonzept vor. Das Projektteam überprüft das Einhalten der Massnahmen regelmässig. Das Publikum ist gebeten, sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten. Bei Verstössen oder einer Zuspitzung der Situation behält sich das Projektteam vor, die Anlässe abzubrechen oder abzusagen.