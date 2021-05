Kaderplanung FC Thun – Yves Zahnd wird neuer Assistenzcoach beim FC Thun U16-Trainer Yves Zahnd wird neuer Assistenztrainer beim FC Thun. Mittelfeldspieler Nicolas Hasler verlängert seinen Vertrag um ein Jahr.

Yves Zahnd wird neuer Assistenzcoach beim FC Thun. Zuvor war Zahnd unter anderem Trainer beim FC Dürrenast (Bild). Foto: Markus Grunder

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Assistenztrainer Pascal Cerrone den FC Thun im Sommer verlässt. Er wird auf die neue Saison gemeinsam mit Ex-Thun-Trainer Marc Schneider zum belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren wechseln. Nun ist klar, wer die Vakanz im Trainerstab der 1. Mannschaft besetzt.

Yves Zahnd, der aktuelle U16-Trainer beim FC Thun, wird neuer Assistenztrainer bei den Profis, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Zahnd hat beim FC Thun bereits als Trainer und Spieler Spuren hinterlassen. Nachdem der heute 35-Jährige die Thuner Nachwuchsabteilung durchlief, debütierte er 2006 in der 1. Mannschaft und erlebte mit ihr 2010 den Aufstieg in die Super League.

Aufgrund eines Knorpelschadens musste Zahnd 2011 vom Profisport zurücktreten. Anschliessend liess er sich zum Trainer und Sozialpädagogen ausbilden und kehrte nach Engagements beim FC Bern und dem FC Dürrenast 2016 als Nachwuchscoach zum FC Thun zurück.

Zurzeit ist der 35-Jährige Cheftrainer der U16. Der Vater einer Tochter steht kurz vor Abschluss des A-Diploms und der Berufstrainerausbildung von Swiss Olympic.

Mittelfeldspieler Nicolas Hasler bleibt mindestens noch ein weiteres Jahr beim FC Thun. Foto: Christian Pfander

Hasler verlängert Vertrag

Zudem vermeldet der FC Thun die Vertragsverlängerung mit Nicolas Hasler. Der auslaufende Vertrag wurde mit dem liechtensteinischen Mittelfeldspieler um ein weiteres Jahr bis Sommer 2022 plus Option bis 2023 verlängert. Der 30-Jährige stiess im Winter 2020 zum FC Thun und entwickelte sich zur Stammkraft im defensiven Mittelfeld. Er absolvierte bisher 44 Partien für die Oberländer und erzielte dabei 3 Tore (7 Assists).

