Zweite Niederlage im dritten Spiel – Yverdon zu abgebrüht für Thun Das Duell von Trainerlegende Marco Schällibaum gegen Greenhorn Mauro Lustrinelli ist am Ende eine klare Sache: Thun unterliegt in Yverdon 1:3 und kommt nicht vom Fleck. Nathalie Günter

Viel Aufwand, null Ertrag: Der FC Thun (im Bild Nicolas Lüchinger) verliert gegen Yverdon 1:3. Die Oberländer investieren im Welschland viel Kraft, mit null Ertrag. Foto: Keystone

Die ersten 45 Minuten sind gespielt. Es steht 2:0 für Yverdon. Der FC Thun kann froh sein, nicht bereits höher im Hintertreffen zu liegen. Trainer Mauro Lustrinelli läuft mit ernstem Gesicht Richtung Katakomben im Stade Municipal. Allzu viel kann Lustrinelli seinen Mannen nicht vorwerfen. Sie treten im dritten Spiel der Runde forsch auf, spielen ein bisweilen sehr aggressives Pressing – die erste Chance gehört den Oberländern, Yannick Toures Schuss geht aber deutlich am Tor vorbei.

Selbstbewusster Leader

Yverdon lässt sich von der offensiven Gangart der Gäste nicht beeindrucken. Auf die Saison hin hat bei den Waadtländern niemand Geringeres als Marco Schällibaum das Kommando übernommen. Für den Zürcher, den zumindest viele YB-Fans als Trainerlegende bezeichnen würden – er führte sie 2001 zurück in die Erstklassigkeit –, läuft es deutlich besser als seinem Pendant auf Thuner Seite. Ein Sieg, ein Unentschieden und damit die etwas überraschende Tabellenführung stehen auf Schällibaums Konto.

Mauro Lustrinelli verliert das Trainer-Duell gegen Marco Schällibaum. Foto: Keystone

Am Freitagabend spielt Yverdon abgeklärter. In der 9. Spielminute kommen die Waadtländer über rechts. Hohe Flanke, Kopfball, Goal. Koro Koné lässt Nino Ziswiler mit seinem Kopfball aus unmittelbarer Nähe keine Chance. Dann in der 23. Minute beinahe eine Kopie vom ersten Treffer. Yverdon kommt dieses Mal über links: Le Pogam flankt, Hautier setzt den Kopfball knapp daneben. Diese Szene wird sich auch in der zweiten Halbzeit wiederholen, der allgegenwärtige Koné wird den Ball an die Latte setzen.

Hohe Intensivität

Die beiden Teams zeigen vor 910 Zuschauern eine intensive Partie, Zeit zum Ausruhen bleibt kaum. Auch, weil Schiedsrichter Turkes viel laufen lässt. So kombiniert sich die Thuner Spitze mehrmals durch, im Abschluss agieren Toure und Kyeremateng aber viel zu harmlos. In der 33. Spielminute wird wieder Koné lanciert, Thuns 2-Meter-Hüne Havenaar ringt den Ivorer im etwas ungleichen Duell im Strafraum nieder. Penalty. Der Gefoulte trifft gleich selber zum 2:0. Havenaar wird nach der Pause – trotz der offensichtlichen Lufthoheit Yverdons – nicht auf den Platz zurückkehren.

Hängende Köpfe bei den Thuner nach dem Spiel. Foto: freshfocus/Pascal Muller

Die Thuner spielen nach der Pause weiter, wie sie aufgehört haben: Pressing, schnelles Umschalten, kurzes Passspiel. Die Belohnung folgt rasch: Toure gelingt zwei Minuten nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer. Er verfehlt seine Wirkung nicht, Thun steigert seine Spielanteile, kreiert Chancen – zwingend sind sie aber nicht. In der Nachspielzeit werfen die Oberländer alles nach vorn und laufen prompt in einen Gegenstoss. Ein Missverständnis zwischen Vasic und Goalie Ziswiler besiegelt den 3:1-Schlussstand. Der Auftakt in diese Saison – das ist nach drei Partien klar –, er ist den Thuner gründlich missglückt. Nur das punktelose Xamax ist schlechter gestartet.

Blasser Barès

Blass bleibt an diesem lauen Sommerabend Gabriel Barès. Der gross gewachsene 21-Jährige, der erst am Mittwoch zu Thun gestossen ist und zusammen mit Leonardo Bertone das Mittelfeld orchestrieren soll, spielt zwar engagiert, bietet sich an. Zu oft finden aber seine Pässe den Mitspieler nicht. Und so wird sein persönliches Fazit gleich ausfallen wie dasjenige der Mannschaft: Der Einsatz stimmt, die Resultate aber ganz und gar nicht.

29.07.2022; Yverdon; Fussball Challenge League - Yverdon Sport FC - FC Thun; Gabriel Bares (Thun) (Pascal Muller/freshfocus) freshfocus/Pascal Muller

Nathalie Günter ist Tagesleiterin und Redaktorin, der Schwerpunkt in ihrer Berichterstattung liegt auf dem Oberhasli. Weiter berichtet sie vom Greenfield Festival, betreut regelmässig Liveticker – ob beim Thema Politik oder Sport – und kümmert sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter. Mehr Infos @nathalieguenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.