Die Favoriten

Drei Slaloms haben in diesem Winter bisher stattgefunden, und dreimal stand ein anderer Fahrer zuoberst auf dem Podest. Zum Auftakt in Val-d'Isère triumphierte Lucas Braathen, in Madonna di Campiglio jubelte Daniel Yule und am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen war die Reihe dann an Henrik Kristoffersen.

Der Norweger befindet sich in beneidenswerter Form, wie sich auch gestern im Riesenslalom zeigte. Wer auf ihn setzt, macht sicher nichts falsch – wird wegen der tiefen Quote jedoch auch nicht reich. Schweizerseits darf man gespannt sein auf den Auftritt von Loïc Meillard – kann er nach der Parforce-Leistung von gestern (3. Platz) nochmals Kräfte mobilisieren?

Und vielleicht kommt auch alles ganz anders. So wie im letzten Jahr, als der Österreicher Johannes Strolz im Slalom am Chuenisbärgli triumphierte, den kaum jemand auf der Rechnung hatte.