Boom bei Insulinspritzen – Ypsomed verdoppelt Gewinn und expandiert im Ausland Der Burgdorfer Medizinal­technik­konzern wächst rasant. Das Werk in Schwerin wird ausgebaut und in China ein neues eröffnet. Julian Witschi

Ypsomed mit Hauptsitz in Burgdorf baut die Produktion in China und Ostdeutschland aus. Foto: Raphael Moser

Ypsomed hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2022/23 auf 51 Millionen Franken verdoppelt. Dazu trugen das starke Wachstum von 25 Prozent im Geschäft mit Pen-Spritzen und der Erlös aus einem Spartenverkauf bei: Der Konzernumsatz wuchs um 7 Prozent auf 497 Millionen Franken. Der Verkauf des deutschen Versandgeschäfts für Insulinpumpen an die niederländische Mediq brachte rund 17 Millionen Franken ein.

Durchzogen ist das Ergebnis bei den Insulinpumpen. Der Umsatz verdoppelte sich zwar und das Ziel von über 30’000 Anwenderinnen und Anwendern wurde erreicht. Das Geschäft mit der Mylife YpsoPump riss aber ein weiteres Loch von 50 Millionen Franken in die Kasse nach einem Minus von 51 Millionen in Vorjahr. Ypsomed-Chef Simon Michel begründet dies mit zusätzlichen Kosten für den Vertrieb, das Marketing, für Abschreiber auf neue Produktfunktionen und die Betreuung der erweiterten Systeme.

Grosses Aufgebot zum Spatenstich für die neue Fabrik in Changzhou mit Ypsomed-Chef Simon Michel in der Mitte. Foto: PD

Bei den Injektionssystemen sieht Ypsomed aber «eine klare und vielversprechende Entwicklung». Um das Unternehmen auf das erwartete Wachstum vorzubereiten, wird die Produktion in Schwerin und in China erweitert. In der ostdeutschen Fabrik baut Ypsomed eine neue Produktionshalle und schafft 60 neue Arbeitsplätze. Und in Changzhou im Grossraum Shanghai fand kürzlich der Spatenstich für ein neues Werk statt, um im wachsenden chinesischen Markt expandieren zu können.

Weiterhin steil aufwärts

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet Ypsomed ein Umsatzwachstum der fortgeführten Geschäftsbereiche von rund 25 Prozent. Beim Betriebsgewinn (Ebit) stellt das Unternehmen eine weitere Zunahme von 60 Millionen im letzten Jahr auf mindestens 90 Millionen Franken in Aussicht.

Die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren vom Gewinnsprung. Das von der Familie Michel kontrollierte Unternehmen wird auch die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr mehr als verdoppeln, und zwar von 0.60 auf 1.30 Franken pro Aktie.

